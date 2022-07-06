Экс-глава "Водоканала" Ставрополя проведет 8 лет в колонии строгого режима

Суд оставил без изменений апелляцию защиты о смягчении приговора Фото: Алена БЕЛЯЕВА

В прокуратуре Ставропольского края рассказали, что отклонена апелляция по приговору бывшему главе муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Ставрополя Валерию Евлахову. Его обвинили во взяточничестве и приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Помимо этого он должен заплатить 22 миллиона рублей в качестве штрафа, 12 лет он не сможет занимать руководящие должности.

В суд подали апелляцию, чтобы смягчить приговор. Однако не вышло - он остался без изменений.

- Сторона защиты с постановленными судебными решениями первой и апелляционной инстанций не согласилась и оспорила их в Пятом кассационном суде общей юрисдикции, - сказано в сообщении ведомства. - Жалоба защитника оставлена без удовлетворения, решения судов нижестоящих инстанции - без изменения.

Напомним, с февраля по август 2017 года Евлахов требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода. В октябре того же года Евлахов получил от директора этой фирмы требуемое им вознаграждение в виде прав на имущество – водовод и камеру врезки на общую сумму свыше четырех миллионов рублей.

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