Кадыров опубликовал вторую серию сатирических диалогов с Зеленским

Фрагмент видео

Рамзан Кадыров опубликовал вторую серию своих сатирических диалогов с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этот раз актер просил руководителя республики взять его на службу часовым в батальон имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

- Был глуп, был молод и горяч. В основном горяч. Возьмите меня к себе в батальон "Ахмат" часовым. У меня есть одна штучка, чудесное средство, которое позволяет обнаружить врага везде. И когда я его увижу, я крикну: "Ахмат - сила". И он обделается и убежит, - говорит герой ролика Зеленский, нос которого обмазан в муке, а руки - скованны наручниками.

- У нас сформирован батальон. НАТО набирает таких, как ты. Туда и иди со своей мукой. Там вам место, предателям, - отвечает Кадыров.

Затем Зеленского уводят из кабинета главы Чечни, а он напоследок спрашивает: "А мука будет?"

Видео снимают пранкеры Вован и Лексус. В первом ролике актер, играющий Зеленского, подписывает акт о капитуляции Украины. Поначалу непонятно, кто стоит за говорящим и дергает того за плечо — какой-то человек с кольцом на мизинце. Но после фразы "Ахмат — сила" операторы показывают Кадырова.

Первое видео приурочили к новостям об освобождении Луганской народной республики. За сутки армия России вместе с местной милицией освободила 182 квадратных километра территории, взяв под контроль город Лисичанск и окрестные села. Эксперты уверены, что это важное событие, но на территории республики еще продолжится борьба с диверсантами.

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