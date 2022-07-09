"Перепутал с женщиной": житель Ставрополья, втянутый неразборчивым соседом в драку, потерял глаз

Обвиняемому дали реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Георгиевске вынесли приговор местному жителю, который совершил преступление, перепутав потерпевшего. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В августе 2021 года Михаил (все имена изменены - Пр.) со своей супругой зашел в гости к соседке, чтобы передать стиральный порошок. Женщины заговорились, начали чаевничать, а мужчина вышел во двор дышать воздухом. Расположился на ступеньках да закурил. Внезапно пришел сожитель соседки - Андрей. Мужчина перебрал с алкоголем, потому дорога домой далась с трудом. Вымотавшись, он признал в Михаиле человека, который ему серьезно насолил. А теперь он еще курит на пороге его дома - какая наглость!

- Когда у Андрея спрашивали, кого он видел, отвечал по-разному. Перепутал с женщиной, перепутал с собутыльником, который его обидел, с незнакомцем, которого посчитал любовником своей спутницы. В финальной версии это был его приятель по временным работам, шабашкам, - пояснил источник издания.

Андрей терпеть не стал. Сшиб выдуманного обидчика с ног несколькими прямыми в подбородок и хорошенько избивал его ногами, пока на звуки драки не выбежали женщины. Михаил истекал кровью, а Андрей очнулся и расплакался. Просил у соседа прощения за жестокость, побежал в магазин, чтобы накрыть стол.

И на потерпевшего это благотворно повлияло. Он вытер с лица кровь, выпил слегка, простил Андрея и отказался вызывать медиков. Но подбитый глаз не проходил. С каждым днем зрение ухудшалось, гематома росла. Через несколько недель, когда глаз почти полностью перестал видеть, он пошел к врачу. Который вынес свой приговор - надо удалять.

Так мужчина лишился глаза, а затем он пошел в полицию. В феврале 2022 года Андрея арестовали, ему инкриминировали причинение тяжкого вреда здоровью. Экспертиза показала, что потерпевший стал на 35% нетрудоспособным. Правда, извинения все-таки помогли. Федор настаивал на том, чтобы Андрея не садили в тюрьму и наказали условно: лечение должен же кто-то оплачивать. Судья учел это, но в июне приговорил обвиняемого к двум годам колонии общего режима.

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