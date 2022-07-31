Количество жертв ДТП на Ставрополье увеличилось до 8 человек

За жизни других пострадавших в смертельном ДТП борются врачи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Количество жертв в крупном ДТП на Ставрополье, где столкнулись легковушка и газель, возросло до 8 человек. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

При столкновении оба автомобиля загорелись. Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья.

- По предварительным данным, восемь человек погибло, среди жертв - ребенок. По моему поручению на место аварии выехал министр здравоохранения для организации помощи, - прокомментировал происшествие глава региона.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали о пяти погибших в результате аварии на Ставрополье под Светлоградом. Микроавтобус выполнял рейс «Малый Барханчак - Ставрополь», маршрутное такси двигалось из Ипатовского округа Ставрополья. Водитель иномарки выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом, в котором находились 9 человек. При столкновении лоб в лоб, оба автомобиля мгновенно загорелись.

В данный момент известно о восьми погибших, среди которых был ребенок. В Петровскую районную больницу были доставлены остальные пострадавшие в смертельном ДТП. В Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что среди раненых есть 14-летний подросток. Врачи борются за жизни пострадавших, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Позже губернатор уточнил ранее озвученные данные.

- Уточненная информация по ДТП в Петровском округе на данный момент: 5 человек погибли, остальные пострадали, - сообщил глава Ставрополья в своем телеграм-канале.

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