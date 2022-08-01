В Дагестане застрелили шакала, растерзавшего семилетнего ребенка

Охотники убили самку шакала там же, где нашли растерзанное тело мальчика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане ликвидировали хищника, который напал на двух братьев неподалеку от села Кидеро Цунтинского района. Охотники убили самку шакала там же, где нашли растерзанное тело мальчика. По их словам, экспертиза показала, что именно этот хищник загрыз ребенка. Ранее предполагалось, что это был волк.

Напомним, трагедия произошла 28 июля 2022 года. Два брата 6 и 7 лет пошли в лес за ягодами. Взрослых с ними не было.

В лесу на детей напал хищник. Младшего из братьев он покусал, а старшего утащил. Примерно через час полиция и местные жители нашли ребенка мертвым.

Раненого мальчика доставили в больницу с укусами шеи в состоянии средней степени тяжести.

После случившегося в районе началась облава на волков и шакалов.