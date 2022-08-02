Все хиты кавказского дуэта пользуются огромной популярностью. Фото: стоп-кадр видео

Песня «На рахате» Ислама Итляшева и Султана Лагучева принесла дуэту из Карачаево-Черкесии очередной успех: официальный клип на эту композицию к началу августа 2022 года вошел в топ-20 лучших клипов Youtube.

Хит, выпущенный в начале мая, на момент публикации статьи собрал более 22 миллионов просмотров. В клипе помимо Итляшева и Лагучева снялась «черная ласточка» - дорогущий Mercedes-Benz G-класса (его еще называют «Гелендваген» или ласково «Гелик» от немецкого Gelandewagen - «внедорожник»). Цены на машину этой модели сейчас начинаются от 16 млн рублей.

Кавказские исполнители поют о том, как на элитном авто с дорогим ромом гоняют в ночи и делают это все «на рахате». Что означает это слово - объясняет «КП-Северный Кавказ».

НА РАХАТЕ: ЧТО ОЗНАЧАЕТ

Слово «рахат» встречается в тюркских языках в разном написании. Пожалуй, все слышали и пробовали такую восточную сладость, как рахат-лукум, в классическом варианте он выглядит как обсыпанные сахарной пудрой кубики из крахмала, патоки и сахара с различными добавками - орехами, фруктовыми соками, кокосовой стружкой.

Название этого лакомства можно перевести как «кусочки удовольствия» или «наслаждение для горла/неба». То есть «рахат» - это удовольствие, наслаждение, блаженство, умиротворение. А «на рахате», соответственно, обозначает пребывать в состоянии безмятежности, отдыхать, кайфовать, или, говоря молодежным сленгом - быть «на чиле, на расслабоне». Об истории этого выражения читайте здесь.

НА РАХАТЕ: ТЕКСТ ПЕСНИ ИСЛАМА ИТЛЯШЕВА И СУЛТАНА ЛАГУЧЕВА

Припев: Ай, да на рахате, налей бокал «Бакарди»!

Черная ласточка нас унесет, топим и топим мы лишь вперед.

Заведет шарманку ночь свою,

Город заискрит будто костер.

Своих близких рядом соберу,

Кто интеллигент, кто бродяга-вор.

Вороны-слова летят, летят,

На рассвете делом стать хотят.

Я кайфую, что я так живу,

Жизнь ведь одну я проживу.

(Припев)

Заведет шарманку новый день,

Раскаленный круг над головой.

Четко вижу я свою мишень,

Или позади, или со мной.

Вороны летят, летят, летят,

Делая мосты - уже горят.

Там, где тонко - рвется и канат,

По-братски - не надо, маскарад.

(Припев)

Ай, да на рахате, в пылающем закате

Черная ласточка нас унесет,

Топим туда, где душа поет.

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