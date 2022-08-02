Не могла смириться с потерей сестры-близнеца: в Махачкале девушка выпала из окна многоэтажки

Девушка находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 2 августа 2022 года, в социальных сетях появилась информация о том, что в Махачкале девушка упала из окна квартиры на восьмом этаже. Сообщается, что с многочисленными переломами ее доставили в местную больницу, где за жизнь пациентки сейчас борются врачи.

Очевидцы, которые находились на месте трагического происшествия, рассказывают, что при падении девушка приземлилась на рекламный щит, возможно, именно это обстоятельство позволило жительнице Махачкалы выжить.

В социальных сетях также появились подробности шокирующего поступка. Как выяснилось, у пострадавшей была сестра-близнец, которая погибла в результате несчастного случая три дня назад.

Родственница пострадавшей развешивала шторы на окне того же восьмого этажа. В какой-то момент оступилась и в результате падения получила травмы не совместимые с жизнью. Ее смерть поразила сестру, она не могла найти себе места. Родная мать девушки переживала за дочь, чувствовала, что с ней происходит что-то не то. Следила за ней и старалась быть рядом, но не смогла уберечь ее от беды. Девушка пропала.

Ее стали искать, поиски вели на кладбище, но оказалось, что девушка выкрала ключи от квартиры, в которой жила ее сестра и поехала туда, где произошла трагедия. Родственники связались с соседями, чтобы они помешали зайти в квартиру, но когда им удалось дозвониться до жильцов дома, было поздно - успокоить девушку не могли, она кричала и собиралась уже совершить отчаянный шаг.

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