Уровень заболеваемости резко вырос в крае за стуки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор сообщил оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 10 августа 2022 года такие.

На Ставрополье к утру 10 августа выявлен 201 случай заражения коронавирусной инфекцией, 25 пациентов - дети. Госпитализировано 19 взрослых и 3 несовершеннолетних. Остальные заболевшие проходят лечение амбулаторно. Новых смертей, связанных с Covid-19, за сутки не зарегистрировано. Об этом сообщил глава Ставрополья на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Заболеваемость вернулась на уровни, которые фиксировались несколько дней назад, - сообщил губернатор.

Напомним, в Ставропольском крае проводится иммунизация населения от новой коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа вакцину получили более 3,5 тысяч человек. Первым компонентом привились 2562 человека, вторым - 1012. Полный курс вакцинации за все время прошли 1 млн 196 тыс 456 человек.

«КП-Ставрополь» публикует список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 10 августа 2022: города и районы

В числе лидеров по заболеваемости в крае: Ставрополь и Пятигорск, где за сутки выявлено по 26 новых случаев заражения, а также Железноводск, где заболели 24 человека.

Еще 17 случаев инфицирования выявили в Минераловодском округе, 14 в Шпаковском районе, 12 в Георгиевском округе и 10 в Ессентуках.

По 9 человек заболели в Буденновском и Предгорном районах, 8 в Кисловодске, 7 в Советском округе. По 6 случаев заражения зафиксировано в Александровском и Благодарненском районах, 5 в Новоалександровском округе, 3 в Нефтекумском округе и Андроповском районе, по 2 в Красногвардейском и Степновском районах. Единичные случаи зарегистрированы в Апанасенковском, Петровском, Труновском и Новоселицком районах, а также в Ипатовском, Кировском, Изобильненском городских округах.

Не выявлено новых случаев заражения Covid-19 в: Арзгирском, Кочубеевском, Курском, Левокумском и Туркменском районах и в городе Лермонтов.

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