Суточная заболеваемость "короной" снизилась на Ставрополье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор обнародовал оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 9 августа 2022 года следующие.

В Ставропольском крае на утро 9 августа подтверждено 55 новых случаев заболевания, 19 из которых - дети. Госпитализировано 29 взрослых и 9 несовершеннолетних пациентов. За сутки в крае скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Уровень заболеваемости ниже, чем днем ранее. Вместе с тем, к сожалению, снова есть летальный исход на фоне COVID-19, соболезную родным, - сообщил глава региона.

Тем временем в крае продолжается иммунизация населения от Covid-19. За сутки первый компонент получили 504 жителя края, вторым компонентом вакцины привились 280 человек. С начала прививочной кампании полный курс вакцинации прошли 1 миллион 195 тысяч 444 человека.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 9 августа 2022: города и районы

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Ставрополе. Здесь диагноз подтвердился у 20 человек. Еще 14 человек заболели в Буденновском районе, 10 - в Нефтекумском округе. 7 новых случаев заражения зафиксировано в Труновском районе, 2 в Арзгирском и по одному случаю в Благодарненском и Левокумском районах. Остальные территории Ставропольского края на утро 9 августа остались «чистыми».

Напомним, на утро 8 августа в крае было выявлено 74 новых случая заболевания Covid-19.

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