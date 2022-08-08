Число заболевших Covid-19 снизилось к началу новой недели в крае. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор СК сообщил оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 8 августа 2022 года.

В Ставропольском крае к утру понедельника, 8 августа, выявлено 74 новых случая заболевания, госпитализация потребовалась 31 пациенту. Среди заболевших 9 детей, все несовершеннолетние проходят амбулаторное лечение. Летальных случаев, связанных с коронавирусом, за сутки не зафиксировано. Об этом сообщил глава Ставрополья на своей странице в социальной сети Вконтакте.

- За минувшие сутки выздоровели 155 человек. Уровень заболеваемости снизился. Летальных исходов на фоне COVID-19 не зарегистрировано, - проинформировал жителей края губернатор.

Также на Ставрополье продолжается прививочная кампания против Covid-19. За сутки первым компонентом привились 217 ставропольцев, вторым - 68. Всего с начала кампании полный курс иммунизации прошли 1 миллион 195 тысяч 164 человека.

«КП-Ставрополь» публикует список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 8 августа 2022: города и районы

Больше всего заболевших выявлено в Ставрополе и Ессентуках. Здесь диагноз подтвердился у 44 и 12 человек соответственно. 9 новых случаев заражения зафиксировано в Кисловодске. Еще по три случая в Георгиевском округе и Курском районе. Также коронавирус выявили у двух жителей Предгорного района и у одного человека из Грачевского района. В остальных 26 районах Ставропольского края за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Напомним, на утро 7 августа в крае было выявлено 238 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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