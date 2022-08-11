Более 240 новых случаев заражения выявили за сутки в крае. Фото: Алиса ТИТКО

Роспотребнадзор сообщил оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 11 августа 2022 года следующие.

В Ставропольском крае к утру 11 августа зарегистрировано 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 из них - дети. Лечение в стационаре потребовалось 29 взрослым и 11 детям, остальные пациенты проходят амбулаторное лечение. Летальность от Covid-19 за сутки - нулевая. Об этом сообщил губернатор на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Уровень заболеваемости немного подрос по сравнению с днем ранее. Летальных исходов не зарегистрировано, - сообщил глава региона.

Также за последние сутки в крае от коронавируса вакцинировались первым компонентом 2521 человек, вторым - 870. Полный курс иммунизации прошли 1 млн 197 тыс 326 человек.

«КП-Ставрополь» публикует список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 11 августа 2022: города и районы

Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Ставрополе. Здесь коронавирус подтвердился у 45 человек. В Ессентуках зарегистрировано 27 случаев, в Буденновском районе - 22, в Георгиевском округе и Пятигорске по 20 новых заболевших.

Еще по 15 человек заболели в Кисловодске и Ипатовском городском округе. 14 новых случаев заражения Covid-19 выявили в Минераловодском районе, по 11 в Железноводске и Шпаковском районе. В Благодарненском районе диагноз подтвердился у 9 человек, в Невинномысске у 8. 6 случаев заражения зарегистрировано в Предгорном округе. В Курском, Степновском и Нефтекумском районах по 3 новых случая заражения. По два случая выявили в Изобильненском округе и Красногвардейском районе.

Единичные случаи зафиксированы в: Арзгирском, Грачевском, Кочубеевском, Петровском и Туркменском районах, а также Советском и Кировском округах.

Не зарегистрировано новых случаев заражения в: Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Левокумском, Новоселицком, Труновском районах, Новоалександровском округе и в городе Лермонтов.

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