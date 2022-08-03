Кадыров также является Героем России, академиком и профессором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник лично вручил награду главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову. Ему присвоили звание героя ЛНР. Официальная церемония состоялась 3 августа 2022 года.

Пасечник поблагодарил чеченцев за помощь в борьбе с украинским фашизмом. Он оценил стремление объединять силы и вместе освобождать Донбасс. Также глава ЛНР отметил, что все местные жители знают, кто такие члены "Ахмата" и как много они сделали во время спецоперации.

Звание героя ЛНР в качестве государственной награды приняли в мае 2018 года. Это высшая степень отличия человека, званием удостаиваются те, кто совершил подвиг ради улучшения или спасения жизни жителей республики. Сама награда выглядит как пятиконечная золотая звезда.

Ранее Кадыров получил Орден за заслуги перед стоматологией I степени. Решение о награждении главы Чечни приняла Стоматологическая ассоциации России. Как уточнили в организации, Кадырова отметили за "бесценный вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики, всестороннюю помощь и поддержку стоматологической отрасли".

Также он является Героем России и академиком.

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