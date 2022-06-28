Стоматологи России наградили Кадырова орденом за выдающиеся заслуги перед медициной

Главу Чечни отметили за вклад в развитие стоматологической отрасли Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно публикует в соцсетях посты о том, как он наградил того или иного человека за вклад в развитие родной республики и всей страны. Особенно много таких публикаций стало с момента начала специальной военной операции на Украине, в которой чеченские спецподразделения принимают самое активное участие.

На этот раз очередь дошла до самого Кадырова. Во время торжественной церемонии открытия нового здания стоматологической поликлиники в Шейх-Мансуровском районе Грозного политику вручили новую награду. Навскидку сказать, какой она стала по счету для главы республики, сложно. У Кадырова есть множество медалей, орденов, званий и титулов в политической, военной, научной, культурной, спортивной, духовной и даже агропромышленной сферах - от академика до Героя России.

Глава Чечни во время церемонии награждения. Фото: стоп-кадр видео ЧГТРК «Грозный»

Теперь же Рамзан Кадыров получил Орден за заслуги перед стоматологией I степени. Решение о награждении главы Чечни приняла Стоматологическая ассоциации России. Как уточнили в организации, Кадырова отметили за «бесценный вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики, всестороннюю помощь и поддержку стоматологической отрасли».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главe Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае». Президент Международного Информационного Нобелевского Центра уточнил, что заявку в Нобелевский комитет могли подать представители Норвегии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рамзан Кадыров стал «Ночным волком»

Всеобщим решением ветеранов этого знаменитого байкерского клуба главу Чечни включили в его состав, а в знак свидетельства этого вручили особый браслет (подробнее).

Рамзана Кадырова наградили орденом Доброты

Об этом сообщил вице-президент Национального фонда «Общественное признание» Павел Абакумов (подробнее).