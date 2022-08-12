Уровень заболеваемости Covid-19 продолжает расти в регионе. Фото: ИВАНОВА Диана

Роспотребнадзор сообщил оперативные данные по неблагоприятным районам по коронавирусу в Ставропольском крае. Новости на утро 12 августа 2022 года такие.

На Ставрополье к концу рабочей недели резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Так, к утру пятницы выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 из них - дети. Госпитализировано 34 взрослых и 4 ребенка, остальные пациенты проходят амбулаторное лечение. Также за сутки скончался один человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Об этом сообщил глава региона на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

- Видим значительное увеличение количества выздоровевших - более чем на 200 человек. Вместе с тем, число вновь выявленных случаев заболевания тоже значительно выше, чем предшествующие недели. Пока это не сопровождается ростом количества госпитализаций, - сообщил губернатор. - Летальный исход за прошедший день единичен, соболезную родным скончавшегося.

Тем временем в крае продолжается иммунизация населения против коронавируса. К утру пятницы, 12 августа, полный курс иммунизации прошли 1 млн 198 тыс 357 человек. За сутки первый компонент получили 2662, второй - 1031 человек.

«КП-Ставрополь» публикует список районов, где за сутки выявлено больше всего зараженных коронавирусом.

Статистика по коронавирусу в Ставропольском крае на 12 августа 2022: города и районы

Больше всего зараженных коронавирусом за сутки выявлено в краевой столице, здесь диагноз подтвердился у 133 человек. Днем ранее в Ставрополе было выявлено всего 45 новых случаев заболевания. В Георгиевском округе за сутки зафиксировано 29 случаев заражения, в Кисловодске - 25, в Ессентуках - 23, в Минераловодском округе - 22, в Пятигорске - 16. Еще 12 человек заболели коронавирусом в Ипатовском округе.

По 11 случаев выявлено в: Александровском и Шпаковском районах, а также в Советском округе. 9 человек заразились в Невинномысске. Еще по 7 случаев Covid-19 обнаружили врачи в: Благодарненском и Кочубеевском районах, а также в Нефтекумском округе. По 6 человек заразились в Буденновском районе и Железноводске. 5 случаев заражения выявлено в Изобильненском округе. По 2 человека заболели в: Левокумском, Степновском и Петровском районах.

Единичные случаи заражения отмечены в: Апанасенковском, Курском, Красногвардейском и Предгорном районах.

Не выявлено заражений в: Андроповском, Арзгирском, Грачевском, Новоселицком и Туркменском районах, в Новоалександровском округе и в городе Лермонтов.

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