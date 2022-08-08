Сбитые правоохранители и взятки: завкафедрой Пятигорского мединститута остался на свободе за 24 преступления

Александр Терехов. Фото: УФСБ по Ставропольскому краю

В Пятигорске вынесли приговор заведующему кафедрой патологии медико-фармацевтического института Александру Терехову. Против него возбудили больше двух десятков уголовных дел за взятки и применение насилия в отношении сотрудников ФСБ.

В январе 2022 года мужчина потребовал от студентов третьего курса по восемь-девять тысяч рублей за успешную сдачу его дисциплины. Через месяц три группы насобирали 94 тысячи рублей и назначили встречу с преподавателем, за которой наблюдали сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю.

Фото: УФСБ по Ставропольскому краю

Терехова задержали. Во время "оформления" он попытался скрыться от правоохранителей. Он добежал до своей машины и на небольшой скорости сбил трех сотрудников ведомства. Пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести, но в итоге Терехова все-таки задержали.

В апреле против преподавателя возбудили еще 21 уголовное дело за мелкое взяточничество, передает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю. Согласно данным ГАС "Правосудия", мужчину обвиняли в 23 эпизодах мелкого взяточничества и в одном эпизоде применения насилия в отношении представителя власти.

Накануне городской суд приговорил Терехова к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 100 тысяч рублей и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Александр Терехов. Фото: pmedpharm.ru

Терехов довольно быстро взошел на руководящие посты в сфере образования. Уже в 2006 году, еще будучи молодым специалистом, он получил ученую степень кандидата фармацевтических наук, а позже стал заместителем декана фармакадемии. На момент задержания Терехов возглавлял три органа в институте: кроме кафедры патологии, еще лабораторию лекарственной безопасности и научно-исследовательский центр.

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