Первый поборный, второй похоронный: главу района Ставрополя хотят наказать за срыв оплаты благоустройства сквера

Александр Красношлык. Фото: администрация Ставрополя

Главу Промышленного района Ставрополя Александра Красношлыка хотят привлечь к административной ответственности за просрочку оплаты контракта по благоустройству сквера на улице Доваторцев. Чиновник оспорил решение УФАС, ведь за второе такое правонарушение его отстранят от работы на несколько лет. Подробности истории рассказал осведомленный источник "КП-Ставрополь".

В начале 2021 года администрация района подписала контракт на благоустройство сквера напротив торгового центра "Космос" и около южного рынка. Проект задумали в рамках реализации местных инициатив. За работы были готовы заплатить больше 10,8 млн рублей, но победивший подрядчик сбросил цену до 9,2 млн рублей. Из краевого бюджета на эти нужды выделили 4,1 млн рублей, а еще 1,5 млн рублей покрывали за счет "прочих безвозмездных поступлений".

Проект сквера. Фото: администрация Ставрополя

Объект сдали и приняли в срок, но с оплатой заказчик - администрация Промышленного района Ставрополя - запоздал на несколько недель, хотя мог только на 15 дней.

Это заметили в УФАС по Ставропольскому краю, и заместитель управления Галина Золина подписала постановление о привлечении главы администрации к ответственности. На первый раз - штраф в 30 тысяч рублей, но в следующий раз Красношлыка могут отстранить от работы на два года.

Чиновник оспорил решение через суд, уверяя, что стал жертвой бюрократии. Как уже говорилось, больше половины средств на проект тратят не из муниципального бюджета. И чтобы получить деньги из краевой казны, надо сначала показать справки о поступлении тех самых "безвозмездных получений".

Но эти средства долго не шли, из-за чего возникла заминка. Последний аргумент Красношлыка, почему он не должен выплачивать штраф, - это его больничный. Как он уверяет, в момент оплаты работы его полномочия исполнял заместитель Максим Тарасов, он за все отвечал.

Промышленный районный суд Ставрополя встал на сторону чиновника и отменил протокол. По данным "КП-Ставрополь", УФАС будет оспаривать решение в Краевом суде - в надзорном ведомстве считают, что Красношлык все равно виноват в задержке оплаты тендера.

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