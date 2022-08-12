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Происшествия12 августа 2022 5:38

Отец и 12-летняя дочь погибли при столкновении с КамАЗом под Невинномысском

Семьи приехала из Белоруссии на отдых в Ставропольский край
Евгений КВИТКО
Фото: ГИБДД Ставропольского края

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Утро 12 августа началось с трагедии. В автомобильной катастрофе на трассе "Кавказ" столкнулись легковой автомобиль и грузовик. К сожалению, погибли два человека - мужчина и его 12-летняя дочь. Об этом рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Веста, двигаясь со стороны Невинномысска, по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым КамАЗом, - сказано в сообщении ведомства.

В автомобиле находилась семья из Белоруссии. Вероятно, они приехали в Ставропольский край на летний отдых. Две другие пассажирки легкового автомобиля остались живы, их отвезли в больницу.

Пока что правоохранительные органы считают, что причиной аварии стал сон за рулем. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, примерно в это же время на той же трассе "Кавказ", но на другом ее километре, на дорогу рухнул другой КамАЗ, Причина та же - водитель уснул и потерял управление.

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Виновником аварии предварительно можно назвать водителя пассажирского авто (подробнее)

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