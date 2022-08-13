В Дагестане дикие животные пробираются на пасеку, атакуют парнокопытных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане дикие животные снова нападают на людей и домашний скот: забираются на пасеку, воруют мед и терроризируют парнокопытных. В социальных сетях местные жители делятся видеороликами, на которых запечатлены жестокие ночные вылазки медведей. Свои видео доказательства дагестанцы сопровождают гневными восклицаниями и недовольством, и местных жителей можно понять.

Молодые барашки подвергаются жестокому нападению дикого хищника. Фото: стоп-кадр видео

Фермеры жалуются, что дикие звери залезают к ним в хозяйства, жестоко калечат и убивают баранов. Обеспокоенный агрессивным поведением медведя, автор ролика показывает окровавленную тушу барана, которого он нашел бездыханным посреди глубокой ночи.

Хищники предпочитают атаковать ночью. Фото: стоп-кадр видео

Другой видеоролик от местного жителя снят в дневное время суток, но нападение дикого зверя также происходило ночью. На кадрах отчетливо видно, как слабый, раненный хищником баран не способен встать на задние ноги, так как медведь серьезно повредил ему тазовую часть.

- Вот очередной результат медведя. Нападения каждый день, - жалуется автор видеоролика.

Затем хозяин барана эмоционально рассказывает о нападении и показывает, как дикий хищник мог схватить его парнокопытное животное.

Автор видеоролика предположил, как именно медведь схватил его барана. Фото: стоп-кадр видео

Несколькими днями ранее агрессивные сладкоежки ворвались на местную дагестанскую пасеку в селе Цахур и оставили после своего пира настоящий погром. Дикие животные разломили улья пчел и вдоволь наелись меда, а затем перелезли через железные прутья и покинули хозяйский двор. Ущерб от гостей насчитали почти на 200 тысяч рублей.

На бесцеремонное поведение хищников местные жители жалуются уже давно. Уже несколько лет подряд их популяция только увеличивается, они становятся все наглее. Сельчане боятся за себя и своих детей, которые порой убегают далеко в лес.

В Минприроде по республике Дагестан корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказали, что егерь ведомства выехал на место происшествия. Факт, что на домашних животных совершил нападение именно медведь - подтвердился.

- Егеря, которые закреплены за Цунтинским районом будут предпринимать определенные меры по отпугиванию этого медведя, скорее всего один и тот же медведь туда выходит, - ответили в пресс-службе регионального ведомства.

В министерстве также уточнили, что развернутый комментарий по этому происшествию будет размещен на официальном сайте чуть позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семилетний мальчик погиб после нападения волка в Дагестане

Его шестилетний брат находится в больнице с укусами (подробнее)

В Дагестане застрелили шакала, растерзавшего семилетнего ребенка

Экспертиза показала, что именно этот зверь загрыз школьника (подробнее)