Фото: кадр из клипа

"Что за лев этот тигр!" - нередко эту фразу можно услышать от тинейджеров, которые хотят похвалить товарища за какой-то впечатляющий поступок. Несмотря на временные ограничения в TikTok, фраза стала ходовым мемом. В короткой справке рассказываем, откуда эта фраза и что она значит.

Создателем мема считают московского музыканта Константина Жукова, известного в сети под ником "Gazan". Раньше парень был известен по образу "абу бандита" и всячески продолжает его поддерживать. В том числе - музыкально.

Песня "Что за лев этот тигр" была выпущена в конце 2021 года и через несколько недель попала в топ-чарты. И даже в TikTok она залетала - за несколько месяцев на звук из песни записали свыше 163 тысяч клипов. Использовали забавную фразу и любители кошек, и лихачи на отечественных машинах, и обычные пользователи, выкладывающие ролики о своей семье.

Фото: TikTok

Что значит фраза "Что за лев этот тигр"

В массовой культуре есть два отдельных образа: лев - король зверей, и тигр - свирепый хищник. Оба животных ассоциируются с мощью, силой, но в отличии от тигра, у льва есть власть над другими. Иными словами, у него больше могущества. Потому фразу можно понимать буквально так же, как фразеологизм "прыгнул выше головы". Образ тигра дополняет устойчивое выражение новым смыслом: превзошел себя не простой, а выдающийся человек.

Как видит фразу сам автор

Сразу после релиза песни "Gazan" выпустил клип "Что за лев этот тигр". Многие, наверное, ожидали, что в видеоряд попадут люксовые автомобили и модельные групи певца. Но Жуков снял ролик по мотивам популярного в то время корейского сериала "Игра в кальмара". По сценарию, главный герой засыпает на диване в магазине мебели и видит, что он один из участников опасных игр. Но играть по правилам мужчина не собирается, потому грабит организаторов. Его спутница в последний момент предает и отдает предпочтение неизвестному в маске, которым оказывает герой клипа "Абу бандит". По итогу главный герой просыпается и покупает диван.

Слушать трек "Что за лев этот тигр" и посмотреть к нему клип можно по ссылке.

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