Известные блогеры-чеченцы разозлили Кадырова. Всех вызвали «на ковер» в Грозный

Рамзан Кадыров призвал своих чеченских бойцов к достойному поведению в республике и за ее пределами. Фото: Владимир Веленгурин/соц.сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров разозлился на оскандалившихся чеченских блогеров и борцов и вызвал всех «на ковер». Последней каплей стал конфликт Асхаба Тамаева по прозвищу «Чеченский халк» в Махачкале, едва не перетекший в межнациональный.

Приглашение на воспитательную беседу получили Мухаммед Носаев, Шовхал Чурчаев, Арби Эмиев, Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев и еще несколько медийных спортсменов. Наставлять блогеров-борцов пришли министры Чечни.

Рассказываем, за что Кадыров вернул их на малую родину, и как всех встретили в Грозном.

С блогерами-спортсменами обсудили вопросы культуры поведения. Фото: скриншот видео Минспорта Чеченской Республики

ШОВХАЛ ЧУРЧАЕВ

23-летний боец-легковес родом из Урус-Мартана. «Ударился» в спорт вместе с братом после переезда в Санкт-Петербург. Выступает на соревнованиях по грэпплингу (стиль ближнего боя в единоборствах). Больших высот в спорте не достиг, но зато «засветился» в скандале в блогерской среде.

В прямом эфире спортсмен стал бить своего собеседника Мохаммада Хейбати, а потом достал пистолет. Фото: соц.сети

21 августа 2022 года на записи подкаста для YouTube-канала «Братья рейтинговы» приглашенный в качестве гостя Чурчаев отправил иранского бойца Мохаммада Хейбати («Персидский Дагестанец») в нокаут ударом в голову прямо в студии. Затем с пистолетом в руках он потребовал опуститься перед ним на колени. История прогремела на всю страну. Иранский спортсмен написал заявление в полицию.

АЛЬФРЕДО АУДИТОРЕ

Ведущий шоу «Братья рейтинговы» и основатель проекта «Hype Fighting» (реалити с поединками по правилам MMA). Мухаммед Носаев известен как блогер «Альфредо Аудиторе», организующий скандальные встречи, на которых собеседники не гнушаются использовать мат и оскорблять оппонента.

В 2020 году Альфредо прославился тем, что собрал толпу подписчиков в Волгограде и над головами у них разбросал купюры номиналом 500 и 1000 рублей. Кричал им: «Скажите, что вы любите меня!». В результате образовалось давка, и многие пострадали.

В 2020 году в Волгограде Альфредо Аудиторе пригласил на встречу подписчиков, которым пообещал раздать деньги. Блогер кидал купюры в воздух и спровоцировал давку, в которой пострадали люди. Фото: соц.сети

АБРИ ЭМИЕВ

31-летний кикбоксер и боец смешанных единоборств из Грозного. Абри провел 65 поединков, одержав 47 побед. Среди наград - Кубок Мира-2012 по кикбоксингу. Но известен не этим, а хулиганскими выходками. В марте 2021 года Эмиев нокаутировал соперника, после чего сильно пнул его ногой, что против правил.

Арби Эмиев известен своим неуважительным отношениям к соперникам. Фото: официальная страница Арби Эмиева в соц.сети «Вконтакте»

АСХАБ ТАМАЕВ

Избитому в Дагестане Асхабу Тамаеву глава Чечни накануне посвятил пост в телеграм-канале. Кадыров поставил точку в раздутом конфликте между чеченским блогером и дагестанским спортсменом Дибиром Махмудовым, ударившим «Халка» в лицо за неправильную парковку спорткара.

Асхаб Тамаев известен своими провокационными роликами на Ютуб. Одним из самых известных выпусков стал его ролик, в котором дагестанский блогер Хасбик конфликтует с таджикским блогером Абдурозиком. Фото: соц.сети Асхаба Тамаева

Ранее примирительное обращение выпустила жена муфтия Дагестана. Айна Гамзатова напомнила конфликтующим о кавказской традиции, когда женщина останавливала кровную междоусобицу, лишь бросив между мужчинами платок.

- Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Айны Заирбековны конфликт можно считать полностью исчерпанным, - резюмировал Кадыров.

Чеченский лидер напомнил землякам, что чеченцы должны вести себя достойно в любой ситуации и обязаны соблюдать правила: не нарушать закон, никого не оскорблять, не вести себя неподобающим образом, не нарушать культуру России и Чечни, не выходить за рамки дозволенного. Тем более, что блогеры подают пример подрастающему поколению.

Политики еще раз напомнили блогерам, что они подают пример подрастающему поколению и обязаны понимать, что это большая ответственность. Фото: скриншот видео Минспорта Чеченской Республики

Решение Рамзана Кадырова по-отечески отругать бойцов оценили жители Чечни и Дагестана. В социальных сетях новость о собрании многие восприняли с воодушевлением. Пользователи оставили много разнообразных комментариев. Один из них:

- Сразу видно, что в доме есть строгий и справедливый «папа». Своих надо и ругать, и в обиду, конечно же, не давать.

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