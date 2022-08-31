Отчий дом президента Горбачева, подаренный священнику, превратился в зловонный бомжатник

Отчий дом Михаила Горбачева в селе Привольном (Ставропольский край) Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. В родном Привольном у политика остался родительский дом, судьба которого волновала местных жителей, но только не владельца. Да и кто настоящий собственник недвижимости на улице Школьной - запутанная история.

Подворье дома Горбачевых стремительно ветшает. Фото сделано в марте 2021 года Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На самом деле, Горбачев рос в избушке, которая давно повалилась. Когда мужчина уже строил политическую карьеру в Ставрополе, его родители поселились в доме на улице Набережной. А затем переехали в "кирпичные хоромы" на улице Школьной, которые возвел колхоз. Этот, последний, дом считают горбачевским. Спустя годы там установили табличку "В этом доме жил первый и последний Президент СССР", которую политик, однако, лично разбил тяпкой, вспоминают односельчане.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в обычной крестьянской семье

После того, как Горбачев стал руководить страной, в родное Привольное он приезжал редко. В семейном доме жила только его мама Мария Пантелеевна, с ней как-то познакомился Андрей Разин. Позже продюсер "Ласкового мая" рассказывал, что приходится Горбачеву племянником и что мама первого президента СССР одним звонком спасла его от слежки КГБ. Несмотря на изобличение, Разин продолжает утверждать, что они с последним руководителем СССР родственники.

Разин утверждает, что на фото - Горбачев (взрослый мужчина), его супруга (девушка, сидящая на земле), их дочь и он сам

- Он очень много сделал для меня, как для человека. Начиная с 4 класса, с 11 лет, я всегда был под его присмотром. Благодаря ему, я многое сумел сделать, создал группу "Ласковый май". Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов "Ласкового мая", - написал Разин после новостей о смерти Горбачева.

Андрей Разин с приемной бабушкой Валентиной Михайловной Гостевой - поваром мамы Горбачева

В январе 1993 года студия "Ласковый май" купила у Марии Пантелеевны дом за бесценок - 30 тысяч рублей. Согласно условиям договора, женщина могла жить там до самой смерти, но после дом отошел бы Разину, успевшему купить недвижимость у студии за 960 тысяч рублей. Многие считали, что такой сделкой продюсер пытался пропиариться: дескать, он помогает болеющей женщине, а ее великий сын - нет.

Когда Мария Пантелеевна узнала от своего юриста подробности договора, ее госпитализировали. Через суд семья Горбачевых вернула родовой дом, но жить в нем было некому - мама умерла в 1995 году.

Михаил Сергеевич был очень близок с матерью

Нового владельца у дома по Школьной нет до сих пор. Горбачев за несколько десятилетий так и не вступил в наследство, по которому ему доставался также пай земли. А местные власти до сих пор считают, что недвижимость принадлежит Разину. Сам политик прояснил ситуацию во время последнего визита в Ставропольский край в 2005 году - он решил подарить имущество священнику. Но тот потом отказался: приход не потянул бы траты на обслуживание.

Михаил Горбачев во время визита в Ставропольский край

Потому дом на Школьной стоит закрытым. Местные власти облагораживают только оградку - на остальное нет полномочий. Сам Горбачев хотел, чтобы дом стал "усадьбой семьи". Что творится со строением на самом деле - рассказал глава Привольного Вячеслав Брыжахин.

- Дом надо восстановить, надо что-то делать. Там внутри засов. Заставляю водителя закрыть его - приходим, а уже все раскрыто. Дом брошен. Идет разграбление, каждый может зайти. Кто по большому ходит, кто по малому. Я писал: "Оскверняется ваша фамилия. Оно вам надо?" Нет ответа.

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