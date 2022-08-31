Андрей Разин уверяет, что на снимке, сделанном в 70-е на берегу Егорлыка возле села Привольного с Михаилом Горбачевым, его супругой Раисой и дочкой Ириной - именно он Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скончавшийся на 92-м году жизни Михаил Горбачев и Андрей Разин были не просто земляками. Продюсер «Ласкового мая» рассказал, что был очень тесно связан с семьей первого и последнего президента СССР, и показал уникальные фотографии, одна из которых оказалась весьма откровенной.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сегодня мне сообщили самую страшную весть, которую я надеялся как можно дольше не услышать - умер Михаил Сергеевич Горбачев, - написал Разин в соцсетях. - Он очень много сделал для меня, как для человека. Начиная с 4 класса, с 11 лет, я всегда был под его присмотром. Благодаря ему, я многое сумел сделать, создал группу «Ласковый май» (Разин пробился на телевидение, представляясь племянником Горбачева - прим.). Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов «Ласкового мая». Я был очень тесно связан с его семьей, вплоть до ухода из жизни его мамы.

Михаил Горбачев в молодости Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Разин подчеркнул, что до сих пор ухаживает за могилами родителей Михаила Горбачева - Сергея Андреевича (он скончался в 1976 году в возрасте 67 лет), и Марии Пантелеевны, которая умерла в возрасте 84 лет в 1995 году.

Супруги Горбачевы были в браке с 1953 до 1999 года, пока Раиса Максимовна не умерла от лейкоза Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В подтверждение своих слов о связи с семьей Горбачевых, шоумен выложил несколько архивных фотографий.

Михаил Сергеевич был очень близок с матерью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На одной из них Михаил Сергеевич стоит в плавательных шортах на берегу реки Егорлык в родном ставропольском селе Привольном, рядом сидит его супруга Раиса в стильном раздельном купальнике, а за ее спиной двое детей. Девочка - это дочка Горбачевых Ирочка. А вот мальчик - это он сам, уверяет Андрей Разин. Тут, правда, возникает несостыковка.

Андрей Разин с матерью Михаила Горбачева Марией Пантелеевной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если фото сделано в 1976 году, как говорит артист, то Ирине должно было быть 19 лет (она 1957 года рождения), а на фото она гораздо младше. Если допустить, что Разин не правильно запомнил гол съемки, то все равно не сходится - он родился в 1963 году, то есть он младше Ирины на 6 лет, а на снимке дети примерно одного возраста.

Андрей Разин с приемной бабушкой Валентиной Михайловной Гостевой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Есть версия, что на снимке какой-то другой мальчик, а к Разину карточка из семейного архива Горбачевых попала от его приемной бабушки Валентины Михайловны Гостевой, которая работала поваром у мамы Михаила Сергеевича.

Дом, в котором проживали родители Горбачева. Фото сделано в марте 2021 года Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В общем, то, что Андрей Разин был вхож в дом Михаила Горбачева - это правда. Более того, он этот самый дом 1973 года постройки умудрился выкупить, а с Марией Пантелеевной заключить договор опеки - после смерти мамы Горбачев даже не мог вступить в наследство. Сейчас юридический статус здания не понятен. В 2005 году во время рабочей поездки Горбачева в Привольное, он объявил, что подарит дом местному церковному приходу. Позже стало известно, что местный священник от здания отказался, слишком дорого обходилось бы обслуживание. С тех пор дом стоит закрытый, местная администрация только поддерживает в порядке прилегающую территорию.

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