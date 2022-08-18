Могила Шатунова стала местом поломничества. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Разин рассказал, что случилось с могилой Шатунова. Бывший продюсер группы «Ласковый май» снова выступил с экстренным заявлением, раскрыв подробности похорон легендарного артиста Юрия Шатунова. Разин шокировал сообщением о том, что могила артиста пуста - праха Юры в ней нет.

- Я, Андрей Разин, руководитель группы «Ласковый май», хочу сказать вам, что совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. Он рассказал, что Юру сожгли по слезному заверению Кудряшова о том, что Юра шептал: «Только сожгите меня», - говорит Разин. - Так скрывали следы преступления, его убийства, которое должен был расследовать Следственный комитет. А теперь - нет тела и нет дела.

Продюсер «Ласкового мая» заявил, что «самое страшное то, что Светлана улетела с его прахом в Германию».

- На Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. Все было обставлено, как спектакль. Так любит Кудряшов, - сказал Андрей Разин.

Шоумен также рассказал о том, что Кудряшов лично давал концерты, представляясь легендарным артистом «Ласкового мая».

- Имейте ввиду, он почти полгода работал под фонограмму Юры Шатунова, исполняя песни его, пока я Юру перевозил в Москву. Дал 108 концертов в рамках тура по Сибири, - поделился с поклонниками Андрей Разин.

Фото: скриншот видео Андрея Разина с залитой бетоном могилой Шатунова.

Продюсер отмечает, что торжественное захоронение певца на Троекуровском кладбище - банальный развод Игоря Крутого на деньги. Именно композитор пожертвовал на покупку места на погосте 3 млн 700 тыс рублей, но прах Юры туда так и не привезли.

- Захоронили торжественно урну и, чтобы эту урну никто не открывал и чтобы пепел даже не увидели. Могилу Шатунова залили бетоном, обвинив меня, что я, якобы, выкопаю эту урну и украду, - говорит Разин. - Это вообще какой-то ужас!

По мнению Разина, Кудряшов это сделал умышленно, сделав место захоронения Шатунова местом поломничества.

- Причем возле моего семейного надгробья! Он это сделал специально! Ему предлагали другое место, но он выбрал участок именно 24а, - возмущается продюсер некогда популярной группы. - Поэтому считаю это все провокацией.

Разин подытожил, что будет продолжать добиваться расследования смерти Юры Шатунова.

Напомним, Юра Шатунов скончался от обширного инфаркта в карете скорой помощи в ночь на 23 июня 2022 года. Тло Шатунова было кремировано. Часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, оставшийся прах должен быть развеян над озером в Германии. Там, неподалеку от водоема артист жил с семьей. Об этом при жизни хотел сам Юра Шатунов. На похоронах артиста присутствовала многочисленная толпа поклонников, но главный персонаж «Ласкового мая» Андрей Разин не присутствовал.

1 августа 2022 состоялась панихида на сороковой день со смерти легендарного артиста. Могила Шатунова вновь утонула в белых розах. А Разин, мечтающий наказать виновных в смерти кума, выступил с очередным заявлением, назвав имена предполагаемых виновников смерти Юры.

Многочисенные поклонники несут цветы к могиле кумира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит отметить, что поклонники творчества Шатунова и его близкое окружение считает, что проблемы со здоровьем у Юры начались после длительных судов с Разиным за право исполнять главные хиты «Ласкового мая». За пару недель до смерти Юра Шатунов отстоял свое право, но отправиться в большой тур так и не успел.

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