"Задели мужское достоинство": жителю Дагестана грозит пожизненное за жестокое убийство двух проституток и нападение на полицию

Кадры задержания

Мужчине из Дагестана, который убил двух проституток и напал с ножом на начальника уголовного розыска по Ленинскому району Махачкалы, предъявлено обвинение. Злоумышленника будут судить в Ставропольском крае из-за его связи с республиканскими правоохранительными органами. Об этом рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Вечером 5 февраля 2021 года в квартире по проспекту Петра Первого в Махачкале нашли обезображенные тела двух девушек. Убитые лежали в ванной в неестественных позах, по следам вокруг было понятно, что их туда притащили. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и начали проверять, кто может быть причастен к преступлению.

Быстро выяснилось, что девушки в момент убийства были на "работе", и подозрения сразу же пали на их клиентов. Последний договаривался о визите с октября 2020 года и решился на любовь за деньги только через пять месяцев.

Двух девушек легкого поведения убийца зарезал, а тела оставил в ванной

- Через "ДругВокруг" они назначили время. Когда мужчина уединился с одной из девушек, начали обсуждать условия. Они не сошлись в видах услуг и их оплате, завязался конфликт, в ходе которого девушка стала оскорблять парня. Слова задели мужское достоинство, и обиженный клиент достал свой туристический нож и зарезал жертву, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

На крики из кухни прибежала подруга и напала на вооруженного гостя. Мужчина без труда оттолкнул и убил девушку. Согласно судмедэкспертизе, на теле каждой было не менее 13 ранений, в том числе - в жизненно важных органах и на лице. Удары были настолько сильными, что некоторые кости скололись. Первая жертва умерла от потери крови, вторая - от воздушной эмболии.

На следующий день сотрудники уголовного розыска пришли к дому последнего клиента, чтобы допросить его. Причем мужчина еще не был подозреваемым, но при виде полицейских запаниковал, взялся все за тот же туристический нож и встретил сотрудников, сидя на подоконнике. Несмотря на уговоры, молодой человек утверждал, что "знает, что делает", и наотрез отказался сдаваться.

Хитростью полицейские согнали того с подоконника и предупреждающе загремели затворами. Мужчина кинулся на единственного безоружного сотрудника, державшего в руках только документы, им оказался начальник уголовного розыска. Выстрелом в ногу полицейские остановили злоумышленника, но их руководитель получил два ножевых в живот и плечо. Врачи спасли обоих.

Изъятие орудия преступления. Фото: СУ СКР по Дагестану

Расследование дела завершено. Жителя Махачкалы обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и двойном убийстве с особой жестокостью. Причем самооборону второй девушки сочли за выполнение общественного долга. Мужчине грозит пожизненное.

Дело будут рассматривать на Ставрополье в краевом суде. По информации "КП-Ставрополь", такое решение принято из-за заинтересованности - отец обвиняемого ранее служил в органах и уволился после инцидента. По делу уже назначено предварительное слушание.

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