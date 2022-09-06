Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров 6 сентября успокоил всех, кто воспринял записанное им три дня назад видеообращение как обещание в скором времени уйти в отставку. Глава Чечни объяснил, что на тот момент считал себя "долгожителем" среди глав субъектов России и по этой причине рассуждал, что "засиделся" на посту руководителя республики 15 лет. Однако же, в "бессрочный отпуск" уходить поторопился, выяснив, что рекордом является 27 лет.

- Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель, - сказал политик. - На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права.

К тому же Кадыров убежден, что уйти может, только спросив об этом чеченский народ и президента Владимира Путина. А пока он не готов взять даже положенный ежегодный отпуск из-за событий на Украине.

- Собственно, с донецкого направления уже приходят отличные новости. Союзные войска в ходе наступления громят противника и занимают новые территории. Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного, - подытожил глава ЧР.

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