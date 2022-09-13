Клаве Коке и Агутину могут запретить оплаченный властями концерт в Ставрополе. Артистов считают "бездуховными"

Клава Кока Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественники с Северного Кавказа выпустили обращение к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. Авторы требуют отменить концерт Клавы Коки и Леонида Агутина в Ставрополе, который оплатили за государственный счет. Текст документа опубликовал член общества "Наследие империи" Сайпуддин Гучигов.

Артисты должны выпустить на фестивале "На высоте", организованный властями Ставрополья. Причем концерт Клавы Коки выпадает на День города и края 17 сентября, что гарантировало бы аншлаг. С выступлением Агутина все сложнее - оно должно было быть, но представители фестиваля до сих пор не приняли решение, звать ли певца на последний день фестиваля. Пока закрытие остается без хедлайнера.

Леонид Агутин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Активисты считают, что эти артисты аморальны. Агутина уличили в том, что он не поддерживает спецоперацию на Украине, а Клаву Коку - в бескультурье. Последней припомнили инцидент, случившийся 4 сентября во Владивостоке. Певица бранилась на фоне храма на бесплатном концерте, посвященному началу учебного года.

- Отборные маты в исполнении этой певички слышали и взрослые, и подростки, и дети, которые пришли на праздник. Жители Владивостока потребовали наказать Коку за демарш. Было направлено открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором требовали призвать певичку к ответственности за нецензурные песни под флагами России, - пишет Гучигов.

После инцидента в Приморском крае звезде пригрозили ответственностью - и административной, и уголовной. Общественники, подписавшие обращение (а таких восемь человек), опасаются, что нечто подобное Клава Кока может вытворить в Ставрополе - недалеко от Крепостной горы, где пройдут концерты, стоит Казанский собор.

Клава Кока в наряде из денег Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Именно такими концертами, такими «артистами» убивают самое важное – наши духовно-нравственные начала, веру в страну, в порядок, в будущее. Кто знает, что учудит Клава Кока в Ставрополе?

На организацию фестиваля "На высоте" и концертов выделили 111 млн рублей. Кроме того, ряд подрядчиков выполняет отдельные тендеры по сопровождению почетных гостей: к примеру, на перелет звезд выделили 700 тысяч рублей, а на технический райдер - еще 6 млн рублей.

Отметим, что ранее эта группа общественников добилась отмены концертов Филиппа Киркорова в Ставропольском крае. Их возмутило, что в концертную программу певца входит номер, в котором он уподобляется Иисусу Христу, приковывая себя к кресту.

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