БПЛА данного типа производились в СССР с 1979 по 1989 год. Фото: wikimedia.org

14 сентября 2022 года в Туркменском районе Ставропольского края недалеко от села Кендже-Кулак упал беспилотник. Пострадали пять человек - пожарный, прибывший на место крушения БПЛА, и четверо местных жителей, включая ребенка, которые пришли узнать, что случилось. После появления первых кадров рухнувшего беспилотного летательного аппарата, появилась версия, что это мог быть Ту-141 «Стриж».

Чей беспилотник Ту-141 «Стриж»?

Советский многоразовый разведывательный беспилотный летательный аппарат Ту-141 «Стриж» с одним турбореактивным двигателем - разработка конструкторского бюро имени Туполева. Он входил в состав комплекса ВР-2 Стриж и производился на Харьковском авиационном заводе с 1979 по 1989 год. За этот время было выпущено 152 беспилотника данного типа, оснащенных средствами фото- и инфракрасной разведки для использования в любых условиях и в любое время суток.

Ту-141 «Стриж» состоял на вооружении Военно-воздушных сил СССР вплоть до распада страны в 1991 году. После этого БПЛА продолжили эксплуатировать в России (в качестве воздушных мишеней) и на Украине, которая после начала боевых действий в Донбассе в 2014 году начала работы по модернизации оставшихся в наличии беспилотников ВР-2 Стриж для повышения эффективности авиаразведки.

По данным на 2017 год из оставшихся БПЛА Ту-141 была сформирована 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков с местом дислокации в поселке Рауховка Березовского района Одесской области.

В марте 2022 года «Стриж» наделал много шума в Европе - беспилотник, который сначала приняли за НЛО, рухнул в центре Загреба, столицы Хорватии. На месте его падения образовалась большая воронка, были повреждены припаркованные рядом автомобили. Украина ожидаемо попыталась обвинить в произошедшем Россию, но мало того, что таких БПЛА у нас нет, так они бы просто не смогли долететь на такое расстояние.

Характеристики беспилотника Ту-141 «Стриж»

Длина: 14,33 метра;

размах крыльев: 3,88 метра;

масса: 5,37 тонны;

максимальная скорость: 1110 км/ч;

крейсерская скорость (то есть оптимальная): 1000 км/ч;

практический потолок (то есть максимальная высота реального применения): 6000 м;

дальность полета: 1000 км.

ОФИЦИАЛЬНО

Последствия падения беспилотника в Ставропольском крае. Фото: предоставлено очевидцами

Точной информации, что за летательный аппарат упал на Ставрополье, пока нет.

- На место нештатной ситуации в Туркменском округе выехали экстренные службы, правоохранительные органы. Выполняются все необходимые процедуры. Компетентные службы разбираются в происшествии, - проинформировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем официальном Телеграм-канале.