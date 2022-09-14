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Происшествия14 сентября 2022 16:34

Появились первые кадры с места падения беспилотника на Ставрополье

Видео падения беспилотника в Ставропольском крае 14 сентября 2022 появилось в соцсетях
Инна МОРОЗОВА

В среду, 14 сентября, в Ставропольском крае упал беспилотный летательный аппарат. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кудак в Туркменском районе. Видео и фото с места падения появились в сети.

Беспилотник упал в поле. На опубликованных кадрах видны обломки летательного аппарата и образовавшаяся воронка в земле.

На место крушения выехали экстренные службы и правоохранительные органы.

В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе ребенок. Работавший на месте крушения пожарный получил ожоги, его госпитализировали. Четверо местных жителей обратились за медицинской помощью.

- Угрозы жизни нет, их наблюдают врачи, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он добавил, что «компетентные службы разбираются в происшествии».

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Появилась версия, чей беспилотник упал в Ставропольском крае

После появления первых кадров рухнувшего беспилотного летательного аппарата недалеко от села Кендже-Кулак в Туркменском районе, появилась версия, что это мог быть Ту-141 «Стриж». Публикуем его характеристики, а также рассказываем, где он производился и на вооружении каких стран состоял (подробности).