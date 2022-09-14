В сети появился список пострадавших при падении беспилотного летательного аппарата в среду, 14 сентября. Происшествие случилось неподалеку от села Кендже-Кулак в Туркменском районе Ставропольского края.
Пострадали шесть человек:
1. Рустемов Рафаэл - пожарный, 1980;
2. Курбанов Анбек, 1989;
3. Бабаев Джанибек, 1987;
4. Бабаев Алиаскер, 2014;
5. Аразалиев Заур, 1995;
6. Квичек Руслан, 1981.
Как сообщил в своем в телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, получивший ожоги пожарный госпитализирован. Остальные пострадавшие обратились за медицинской помощью. Они находятся под наблюдением, их жизни ничто не угрожает.
Ранее в сети появились первые кадры падения летательного аппарата. На них видны обломки беспилотника и образовавшаяся воронка в земле.