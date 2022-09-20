Многодетные семьи на Ставрополье могут рассчитывать на господдержку при погашении ипотеки

Повышение доступности ипотеки имеет большое значение для решения жилищного вопроса семей с детьми или тех, кто ждет ребенка Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие семьи с детьми, где встает вопрос о расширении жилплощади, покупают жилье с использованием ипотеки. Это позволяет не копить долго на покупку квартиры без кредита и заселяться сразу. Вместе с тем государство помогает многодетным, предлагая льготные кредиты, а также субсидии.

Закон, в котором указаны условия выплаты многодетным семьям 450 тысяч рублей, появился в 2019 году, уточняют в Региональном центре финграмотности. Государство выделяет эти деньги для погашения задолженности по ипотечному кредиту. Рассчитывать на поддержку могут многодетные семьи, но есть ограничения: например, по дате заключения договора ипотечного кредитования и по году рождения ребенка.

По поручению Президента России продлена программа поддержки многодетных семей с ипотекой. Теперь на поддержку в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки может претендовать семья, в которой третий и последующий ребенок родился не позднее 31 декабря 2023 года. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года и именно на жилье, а не коммерческое помещение. Соответствующие нормативные акты вступили в силу с 1 августа 2022 года.

В остальном ограничений минимум, подчеркивает региональный координатор программы повышения финансовой грамотности населения в Ставропольском крае Надежда Герасименко. Так, возраст родителя, который оформил ипотеку, не имеет значения. Также не важно, состоит ли он в браке – родители-одиночки тоже могут получить господдержку без излишних бюрократических процедур. Что касается требований к недвижимости, то условий по категории жилья тоже нет. Это может быть как квартира от застройщика, так и недвижимость на вторичном рынке. Также субсидия распространяется на кредиты, оформленные на строительство жилого дома.

При этом принципиально важно, что получить средства для погашения кредита за счет государства можно только в рамках ипотеки. То есть потратить эти деньги на потребительский кредит или кредит на развитие нельзя, даже если заемщик многодетный.

- Повышение доступности такой ипотеки имеет большое значение для решения жилищного вопроса семей с детьми или тех, кто ждет ребенка. Всего в крае за первое полугодие 2022 года выдано более 7,5 тысяч ипотечных кредитов на сумму 21,9 млрд рублей. Президентские инициативы позволяют выстроить действенную систему господдержки многодетных семей. Также расширение программы льготного кредитования благоприятно отразится на рынке жилья в связи с повышением спроса на новые квадратные метры», - отметил и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

Напомним, госпрограмма льготного кредитования «Семейная ипотека» по ставке до 6% годовых была запущена в России по инициативе главы государства в 2018 году. Впоследствии Президент предложил продлить программу до конца 2022 года, а затем еще на год.

Программа дает возможность взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке, на строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать уже имеющуюся ипотеку. Для жителей Ставропольского края доступны льготные кредиты до 6 млн рублей при условии суммы первоначального взноса в размере от 15% стоимости жилья.