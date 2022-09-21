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Общество21 сентября 2022 14:22

Кого на Ставрополье затронет частичная мобилизация: ответы на главные вопросы

Губернатор Ставропольского края пообещал выполнить задачу президента России по частичной мобилизации
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Владимир Путин поставил перед регионами важнейшие задачи по частичной мобилизации

Владимир Путин поставил перед регионами важнейшие задачи по частичной мобилизации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением о частичной мобилизации в стране (с полным текстом можно ознакомиться по ссылке). Каждый регион должен обеспечить призыв в количестве и в сроки, определенные Министерством обороны РФ. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уже заявил о готовности выполнить поставленные задачи по частичной мобилизации.

- Чтобы у России было будущее - ее надо защищать. В 90-е годы под одобрительный шепот коллективного Запада нашу страну развалили и ослабили. Сейчас «на той стороне» хотят повторения истории. Но мы помним выученные уроки. Россия остается и будет защищать себя и своих людей - на Донбассе, везде! В своем Указе Владимир Путин поставил перед регионами важнейшие задачи. Уверен, Ставрополье полностью их выполнит! - написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

Кстати, адреса и телефоны военных комиссариатов Ставропольского края можно найти по ссылке.

Кого призовут на военную службу в Ставропольском крае во время частичной мобилизации в России в 2022 году

В Минобороны подчеркнули - работа будет вестись с призванными из запаса.

- ИЗ ЗАПАСА! - заострил внимание глава ведомства Сергей Шойгу. - Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это те, кто служил, имеет военно-учетную специальность, необходимую сегодня в Вооруженных силах, имеет боевой опыт.

В первую очередь армии нужны механики-водители, наводчики, связисты, инженеры, артиллеристы, ракетчики, а также офицеры младшего командного звена. Особое внимание - к выпускникам военных училищ, специалистам, которые уволились из армии через 3-4 года после окончания учебы.

Женщин, находящихся в запасе, мобилизация также касается: при наличии офицерского звания - до 50 лет, для остальных - до 45 лет. Могут призвать и женщин, имеющие образование, связанное, например, с информтехнологиями, медициной, полиграфией, картографией, оптикой, геодезией, метеорологии.

ВАЖНО!

Прежде, чем набранные люди отправятся выполнять поставленные задачи, они пройдут подготовку или переподготовку.

Кто не подлежит частичной мобилизации в Ставропольском крае в 2022 году

Как заявил Сергей Шойгу, у России - огромный мобилизационный ресурс - то есть тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, военную специальность. Это почти 25 миллионов человек, а призывают - 300 тысяч человек.

- Мобилизация - частичная, 1% или чуть больше, 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса. Ни о каких призывах студентов речи не идет, все продолжают ходить на занятия. Как и все, кто служит по призыву. Они не подлежат направлению в зону проведения СВО, продолжают служить на территории РФ, - подчеркнул Шойгу.

Какие еще категории жителей Ставропольского края имеют право на отсрочку, кого не призовут на службу?

- Имеющие 4-х детей, либо беременную четвертым ребенком супругу (срок - не менее 22 недель);

- Ухаживающие за родными и близкими инвалидами I группы;

- Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления (например, убийства);

- Граждане с приписным удостоверением (их призывается лишь при полной мобилизации);

Также отсрочка по призыву полагается ставропольцам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса и некоторым другим категориям граждан.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Даты назначены, голосование готовится

В ближайшее время жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР выскажут свое мнение о присоединении к России. Отвечаем на главные вопросы о референдумах республик Донбасса и освобожденных территорий.

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- У нас огромный мобилизационный ресурс. То есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Эта частичная мобилизация – 1% или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса. Сама линия соприкосновения (можно называть ее линией фронта) больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что по этой линии, надо закреплять, территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого нужна частичная мобилизация, - объяснил министр обороны России (подробности).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЧастичная мобилизация в России