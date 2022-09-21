Владимир Путин поставил перед регионами важнейшие задачи по частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением о частичной мобилизации в стране (с полным текстом можно ознакомиться по ссылке). Каждый регион должен обеспечить призыв в количестве и в сроки, определенные Министерством обороны РФ. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уже заявил о готовности выполнить поставленные задачи по частичной мобилизации.

- Чтобы у России было будущее - ее надо защищать. В 90-е годы под одобрительный шепот коллективного Запада нашу страну развалили и ослабили. Сейчас «на той стороне» хотят повторения истории. Но мы помним выученные уроки. Россия остается и будет защищать себя и своих людей - на Донбассе, везде! В своем Указе Владимир Путин поставил перед регионами важнейшие задачи. Уверен, Ставрополье полностью их выполнит! - написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

Кстати, адреса и телефоны военных комиссариатов Ставропольского края можно найти по ссылке.

Кого призовут на военную службу в Ставропольском крае во время частичной мобилизации в России в 2022 году

В Минобороны подчеркнули - работа будет вестись с призванными из запаса.

- ИЗ ЗАПАСА! - заострил внимание глава ведомства Сергей Шойгу. - Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это те, кто служил, имеет военно-учетную специальность, необходимую сегодня в Вооруженных силах, имеет боевой опыт.

В первую очередь армии нужны механики-водители, наводчики, связисты, инженеры, артиллеристы, ракетчики, а также офицеры младшего командного звена. Особое внимание - к выпускникам военных училищ, специалистам, которые уволились из армии через 3-4 года после окончания учебы.

Женщин, находящихся в запасе, мобилизация также касается: при наличии офицерского звания - до 50 лет, для остальных - до 45 лет. Могут призвать и женщин, имеющие образование, связанное, например, с информтехнологиями, медициной, полиграфией, картографией, оптикой, геодезией, метеорологии.

ВАЖНО!

Прежде, чем набранные люди отправятся выполнять поставленные задачи, они пройдут подготовку или переподготовку.

Кто не подлежит частичной мобилизации в Ставропольском крае в 2022 году

Как заявил Сергей Шойгу, у России - огромный мобилизационный ресурс - то есть тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, военную специальность. Это почти 25 миллионов человек, а призывают - 300 тысяч человек.

- Мобилизация - частичная, 1% или чуть больше, 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса. Ни о каких призывах студентов речи не идет, все продолжают ходить на занятия. Как и все, кто служит по призыву. Они не подлежат направлению в зону проведения СВО, продолжают служить на территории РФ, - подчеркнул Шойгу.

Какие еще категории жителей Ставропольского края имеют право на отсрочку, кого не призовут на службу?

- Имеющие 4-х детей, либо беременную четвертым ребенком супругу (срок - не менее 22 недель);

- Ухаживающие за родными и близкими инвалидами I группы;

- Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления (например, убийства);

- Граждане с приписным удостоверением (их призывается лишь при полной мобилизации);

Также отсрочка по призыву полагается ставропольцам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса и некоторым другим категориям граждан.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Даты назначены, голосование готовится

В ближайшее время жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР выскажут свое мнение о присоединении к России. Отвечаем на главные вопросы о референдумах республик Донбасса и освобожденных территорий.

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- У нас огромный мобилизационный ресурс. То есть ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Эта частичная мобилизация – 1% или чуть больше. 1,1%, может быть, от общего мобилизационного ресурса. Сама линия соприкосновения (можно называть ее линией фронта) больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что по этой линии, надо закреплять, территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого нужна частичная мобилизация, - объяснил министр обороны России (подробности).