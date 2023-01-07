Хабиб Нурмагомедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обрывает какие-либо связи с профессиональным спортом. Информация об этом появилась в социальных сетях. Вечером 7 января сам боец репостнул запись с этой новостью из фанатского паблика, не сопроводив ее каким-либо комментарием. Из текста следует, что решение связано с желанием дагестанца больше времени уделять семье.

Хабиб Нурмагомедов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственный комментарий Нурмагомедова появился два дня назад, но выглядел он очень загадочно. Фото с другими бойцами смешанных единоборств, в том числе новым чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым, спортсмен подписал так:

– Подвели итоги года. Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо вам, вы были причиной моего успеха в спорте.

Хабиб Нурмагомедов с командой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Причина ухода из спорта оказалась вполне ожидаемой. В 2020 году Нурмагомедов прекратил биться в смешанных единоборствах потому, что его об этом просила мать. Отчасти эта просьба связана со смертью отца спортсмена и его первого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, которую тот тяжело переживал.

– Мы просто шли вместе с отцом, и я просто хотел стать чемпионом. Даже в мыслях у меня не было, что так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один остался родитель – моя мама. Я бы хотел больше времени ей уделить, – говорил дагестанец после последней своей победы над Джастином Гейджи.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако Нурмагомедова со спортом связывали еще и друзья, которые также выступали в UFC. Дагестанец целый год выводил своих земляков в октагон и давал им наставления как тренер. В октябре 2022 года Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе, вернул пояс в Дагестан и стал вторым россиянином, ставшим обладателем пояса промоушена.

Хабиб Нурмагомедов сопровождал Ислама Махачева на чемпионский бой. Фото: UFC

Впереди у Махачева защита пояса, и очень вероятно – не одна. А сам Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом после боя с американским бойцом Элом Яквинтом. Всего дагестанец провел в MMA 29 боев и ни разу не проиграл.

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