Оружие беглого олигарха с Кавказа скупают задешево. Коллекционный Mauser продали за копейки

Хаджи-Мурат Дерев. Фото: m.zrkuban.ru

Появились новые итоги торгов по оружию кавказского олигарха Хаджи-Мурата Дерева, убежавшего от кредиторов и следствия в Лондон. Участники стали активнее покупать коллекционный арсенал бизнесмена - с молотка ружья уходят за копейки.

Изначально разыгрывали 29 лотов, это охотничье оружие разной стоимости. Самые дешевые обойдутся от 18 до 35 тысяч рублей. Оружие средней стоимости - от 40 до 70 тысяч рублей - одиннадцать. Еще восемь стоят от 150 тысяч до 400 тысяч, пять - больше 700 тысяч рублей.

Впервые торги объявили в марте 2022 года, но оружие не покупали. Управляющий постепенно уменьшал цену, и дошло до того, что стоимость упала в разы. К примеру, коллекционный Mauser C-96, переделанный под охотничье ружье, сбывали за 750 тысяч рублей, это была начальная стоимость. Но в итоге его продали лишь за 135 тысяч рублей.

Mauser C-96. Начальная стоимость на аукционе - 750 тысяч рублей

Уже продано свыше десятка ружей. Торги еще продолжатся. Кроме этого, с молотка уйдет доля олигарха Хаджи-Мурата Дерева в автомобильном заводе "Дервейс". На Кавказе бизнесмен известен по производству минеральной воды, мясных и швейных изделий, мебели. Мужчина взял миллиардный кредит в банке и не смог отдать деньги. Из-за огромных долгов предпринимателя признали банкротом.

Управляющий ищет средства, чтобы уменьшить долги. Уже аннулированы некоторые переводы, которые бизнесмен провел в "период подозрительности" (за три года до рассмотрения иска - Пр.). Так, дети Дерева почти каждую неделю получали от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. А жена олигарха еще больше. Сумма изъятого превышает 425 млн рублей.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Помимо прочего, с Дерева хотят взыскать часть зарплаты, полученную за полтора года. По мысли управляющего, олигарху на посту гендиректора начисляли необоснованно большой оклад. Суд удовлетворил требование на взыскание 7 млн рублей.

Сейчас Хаджи-Мурат Дерев находится в федеральном розыске. Следствие возбудило против него уголовное дело за то, что мужчина недодал в казну России 319 млн рублей. Семья олигарха живет в элитном районе Лондона, что подтверждается, кроме слов кредиторов, соцсетями детей.