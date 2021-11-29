Беглому олигарху с Кавказа нечем платить за управляющего и банкротство

Хаджи-Мурат Дерев. Фото: m.zrkuban.ru

Арбитражный суд Карачаево-Черкессии изучил заявление беглого олигарха Хаджи-Мурата Дерева, в котором он просил прекратить производство по делу о банкротстве. Свое требование он мотивировал тем, что ему нечем платить за проведение судебных процедур. В том числе - не хватает средств на вознаграждения финансовому управляющему.

Суд отклонил заявление, поскольку оно было составлено с нарушениями. Олигарх пытался предъявить свои требования, не сообщив о них другим участникам процесса, среди которых - заемщики и сам управляющий.

- Определил оставить заявление гражданина Дерева Хаджи-Мурата Эдиковича без движения и предложить заявителю в срок до 10 декабря 2021 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, - сказано в постановлении.

Дерева признали банкротом еще в 2019 году. Согласно открытой информации, мужчина задолжал банкам более 4,4 млрд рублей. Чтобы сократить сумму долга, финансовый управляющий приостановил некоторые переводы, которые олигарх совершил в "период подозрительности" (за три года до рассмотрения иска - Пр.).

Так, судом были приостановлены все переводы Дерева своей семье. Выяснилось, что Дерев регулярно пересылал своим детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. Младший сын Алхас таким образом заработал 2,6 млн рублей, старший сын Станислав - 7,6 млн рублей, дочь Сабина - 16,7 млн рублей. Еще 2,25 млн долларов достались британской фирме дочери. А супруга Зухре Дерев на регулярных переводах заработала более 400 млн рублей.

Перед банкротством олигарх также отдал своему сыну Алхасу особняк и три земельных участка. В конкурсную массу, помимо прочего, вошли огромный арсенал оружия и доля в заводе по производству минеральной воды.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Сейчас Деревы живут в элитном районе Лондона. Там Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия по делу о сокрытии налогов на 319 миллионов рублей. 27 марта 2020 года суд заочно арестовал бизнесмена - сейчас мужчина в федеральном розыске.