Беглому кавказскому олигарху дали шанс отстоять завод минеральных вод

Хаджи-Мурат Дерев. Фото: m.zrkuban.ru

В 16-й арбитражный апелляционный суд поступили две жалобы от беглого кавказского олигарха Хадж-Мурата Дерева. Бизнесмен хочет вернуть себе проданные по делу о банкротстве акции ООО "Меркурий" - крупного завода по производству минеральной воды, следует из данных картотеки.

Накануне прошли торги по продаже доли Дерева в компании. А это - 58,32%, что составляет контрольный пакет. Аукцион шел больше трех часов, купить ценные бумаги захотели сразу шесть представителей: по два из Москвы, Ставропольского края и Рязани. Начальная цена лота была 1,6 млн рублей, каждый претендент за шаг мог увеличить стоимость не менее чем на 83 тысячи рублей. Всего цена выросла 281 раз. Несколько участников выключились из борьбы после первого хода. Последний рязанский представитель отказался от аукциона на отметке в 5,5 млн рублей, один из московских - на отметке в 10,1 млн рублей.

Оставались два претендента - Тигран Саркисов из Пятигорска и Владимир Арустамов из Москвы. Бизнесмены боролись больше двух часов, за сотню шагов стоимость лота подняли до 24,9 млн рублей. И акции компании достались пятигорчанину.

Дерев пытался оспорить итоги аукциона в суде и перевести завод в режим обеспечительных мер. Но все попытки оказались безуспешными. Теперь вопросом займется суд апелляционной инстанции.

Деньги с продажи доли в заводе минеральных вод должны были пойти на погашение долга олигарха перед кредиторами. Им он задолжал более 4,4 млрд рублей. С 2019 года Дерев - банкрот. Чтобы сократить сумму долга, финансовый управляющий приостановил некоторые переводы, которые олигарх совершил в "период подозрительности" [за три года до рассмотрения иска - Прим.].

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что Дерев регулярно пересылал своим детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. Младший сын Алхас таким образом заработал 2,6 млн рублей, старший сын Станислав - 7,6 млн рублей, дочь Сабина - 16,7 млн рублей. А британская компания девушки взяла у ее папы взаймы 2,25 млн долларов. Более 400 млн рублей также достались жене олигарха Зухре Дерев. Все сделки были аннулированы. На погашения кредита, помимо прочего, уйдут средства, которые выручат с продажи особняка в Черкесске и огромного арсенала оружия.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Вся семья бизнесмена-банкрота живет в престижном районе Лондоне. Там Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия по делу о сокрытии налогов на 319 миллионов рублей. 27 марта 2020 года суд заочно арестовал бизнесмена - сейчас мужчина в федеральном розыске.

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