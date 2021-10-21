У беглого олигарха с Кавказа за долги забрали завод минеральных вод

Семья бизнесмена уже несколько лет живет в элитном районе Лондона. Фото: m.zrkuban.ru

В Карачаево-Черкесии начинают распродавать имущество беглого кавказского олигарха Хаджи-Мурата Дерева, признанного банкротом из-за многомиллиардного долга по кредиту. В октябре 2021 года определилась судьба завода минеральных вод, доля в котором принадлежала бизнесмену.

Аукцион за 58,32% акций ООО "Меркурий" привлек шестерых участников: по два из Москвы, Ставропольского края и Рязани. Начальная цена лота была 1,6 млн рублей, каждый претендент за шаг мог увеличить стоимость не менее чем на 83 тысячи рублей.

Всего участники увеличивали цену 281 раз. Начались торги 12 октября, в 10 часов. Несколько участников ушли с торгов после первого хода. Последний рязанский представитель отказался от аукциона на отметке в 5,5 млн рублей, один из московских - на отметке в 10,1 млн рублей.

Через час остались только два претендента - Тигран Саркисов из Пятигорска и Владимир Арустамов из Москвы. Бизнесмены боролись два часа, ими было сделано больше сотни ходов. В итоге победил пятигорчанин. Более 58% акций ООО "Меркурий" достались ему за 24,9 млн рублей. Олигарх Дерев пытался оспорить результаты торгов в Арбитражном суде, но безуспешно.

Деньги пойдут на погашение долга бизнесмена. Общая сумма исковых требований составляет 4,46 млрд рублей. Чтобы погасить долг, финансовый управляющий приостановил некоторые переводы, которые совершал Дерев в "период подозрительности" [за три года до рассмотрения иска - Прим.]. Так, незадолго до начала процесса Дерев регулярно пересылал своим детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. Младший сын Алхас таким образом заработал 2,6 млн рублей, старший сын Станислав - 7,6 млн рублей, а дочь Сабина - 16,7 млн рублей. Средства возвращены по решению Верховного суда России. Управляющему также удалось аннулировать переводы предпринимателя жене Зухре, благодаря чему кредиторам вернут еще более 400 млн рублей.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

На оплату кредита также пойдут деньги, которые выручат с продажи особняка в Черкесске и еще трех земельных участков в 4,5 квадратных метра. Незадолго до банкротства Дерев подарил эту недвижимость сыну Алхасу.

Сам олигарх уже несколько лет скрывается от правоохранительных органов в Великобритании из-за уголовного дела об неуплате налогов. По словам председателя правления банка-кредитора, семья бизнесмена живет в элитном районе Лондона, что подтверждается активностью детей в социальных сетях.

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