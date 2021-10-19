"Mercedes" олигарха, который отдают вдове Кобзона за долги, потерялся в горах Дагестана

Вагиф Пейсахов и Нинель Кобзон

Арбитражный суд Ставрополья продолжает рассматривать дело о банкротстве местного олигарха Вагифа Пейсахова. Финансовый управляющий пытается вернуть в конкурсную базу машины, который бизнесмен продал в период подозрительности (в течение трех лет от дня начала процесса - Прим.).

Речь идет о трех иномарках - Bently Continental, Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito 109 CDI. Судьба последней кажется наиболее любопытной. Пейсахов продал Mercedes-Benz и Bently столичному предпринимателю Владлену Шабатаеву. Тот через полгода продал автомобили, о чем говорят данные, предоставленные УМВД по Ставропольскому краю.

Чтобы установить нового владельца машины и привлечь его к делу как третье лицо, суд направил запрос в УГИБДД по Дагестану. Но оттуда ответа не последовало. Известно, что Mercedes-Benz находится в горном поселке Сумбатль, население которого - 266 человек. При этом предполагаемый владелец авто все новые штрафы получил в Москве. Там же, по последней информации, находятся Bently и Rolls-Royce. Сделки по транспортам еще не аннулированы, но регистрационные действия с ними ограничены.

В ЧЕМ ДЕЛО

У Вагифа Пейсахова начались проблемы после того, как занял деньги у Иосифа Кобзона. Бизнесмен попросил 25 млн долларов на развитие, и певец дал их под честное слово. Ведь у предпринимателя и так огромное для провинции богатство. Это десятки магазинов с фирменной одеждой, роскошная недвижимость, элитные машины, в том числе - первые в крае Rolls-Royce и "Майбах".

Друг из девяностых, однако, подвел Кобзона. Поначалу тот возвращал долг, но потом пропал. Певец разыскал олигарха и составил расписку. А когда он и ее нарушил - маэстро обратился в полицию. Против Пейсахова возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В суде он признался, что деньги проиграл в покер.

Одинцовский суд Московской области в 2016 году приговорил Пейсахова к 6 годам тюрьмы. А Нинель Кобзон после смерти мужа подала иск к заключенному на взыскание долга. После чего олигарха признали банкротом.

ЧТО ЕЩЕ ЗАБИРАЮТ У ОЛИГАРХА

Еще до начала процедуры банкротства Пейсахов успел распродать часть своего бизнеса. Так, 10 подвалов и 19 помещений, а также 74% земельного участка достались местному предпринимателю. Управляющий пытается оспорить договор купли-продажи.

Кроме того, у ставропольского бизнесмена хотят забрать его разработку - полезную модель № 158047. Это - "оздоровительный бюстгальтер". Согласно описанию патента, лифчик по форме ничем не отличается от тех, что обычно носят девушки. Фишка продукта в медных пластинах, которые вставлены в чашки. Автор патента (то есть ставропольский олигарх) объясняет, что такая конструкция сделает вещь целебной. Якобы медь через пот передаст ионы, "оказывающие обезболивающее, противовоспалительное и противоопухолевое воздействие". Это защищает молочные железы от бактерий.

Под номером 3 медная пластина, под номером 5 - медная U-образная пластина. Фото: Реестр

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