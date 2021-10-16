Чеченский борец потерял 15 млрд рублей, одолжив их олигарху с Украины

Скандальный суд тянется уже 5 лет

Верховный суд Чеченской Республики закончил рассмотрение гражданского иска Хасана Эдиева к украинскому олигарху Константину Григоришину и изменил прошлое решение по делу. Об этом сообщил источник "КП-Ставрополь", знакомый с ситуацией.

Григоришин стал известен в девяностые. На энергетике и продаже металла мужчина сделал многомиллиардное состояние и в 2016 году вошел в сотню богатейших людей России по версии журнала Forbes (82 место - Прим.). Его активы оценивали в 950 миллионов долларов. Правда, олигарх быстро ушел в тень из-за проблем с законом. Следствие установило, что компания Григоришина недодала в российскую казну 700 млн рублей за прибыль и НДС. Имущество олигарха арестовали, а он сам уехал на Украину - мужчина находится в международном розыске.

Вскоре на дома и квартиры Григоришина нашелся претендент. Им оказался бизнесмен, в прошлом борец и вице-президент федерации спортивной борьбы Чечни Хасан Эдиев. В 2016 году он обратился в Гудермесский городской суд с иском к украинскому олигарху. Мужчина убедил судью, что в период с 2010 по 2013 год он дал миллионеру взаймы 110 млн долларов. Изначально деньги передавались отдельными суммами не менее 15 раз в разных уголках мира. Затем все сделки объединили под один документ. Залогом стало московское имущество Григоришина, это - три квартиры, два земельных участка (38 и 13 гектаров) и дача.

Чтобы мотивировать бизнесмена отдать деньги пораньше, чеченский спортсмен взял того "на счетчик". За день просрочки сумма росла на 0,2%. За 547 дней набежало еще 120 млн долларов. В совокупности олигарх задолжал более 230 млн долларов, в переводе на рубли - более 15 млрд.

Гудермесский суд встал на сторону земляка. Хотя в деле нашли нарушения. Во-первых, суд выслал определение не тому юристу, не уведомил ответчика о заседании и необоснованно назначил ему госпредставителя. Во-вторых, Эдиев предоставил только копию договора займа. В-третьих, экспертиза доказала, что Григоришин не подписывал документы.

Два эксперта подтвердили, что подпись в расписке не принадлежит Григоришину Фото: Варвара АНТОНОВА

Эти недочеты нашел Верховный суд России. Когда высшая инстанция потребовала материалы дела, выяснилось, что в Чечне при переезде в другое здание потеряли два тома. Кроме того, из выводов суда следует, что на тот период Эдиев зарабатывал от 20 до 100 тысяч рублей в месяц. Сам он объяснял, что 110 млн долларов ему одолжили влиятельные друзья.

- Верховный суд Чечни отменил решение Гудермесского и отправил дело на новое рассмотрение. Несмотря на то, что определение вынесли еще в июне 2021 года, новый иск к Григоришину в городском суде до сих пор не был зарегистрирован, - рассказал осведомленный источник "КП-Ставрополь".

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