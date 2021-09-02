Беглый кавказский олигарх продолжил борьбу с кредиторами и своим управляющим

Семья бизнесмена уже несколько лет живет в элитном районе Лондона. Фото: m.zrkuban.ru

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял очередную жалобу олигарха Хаджи-Мурата Дерева. На этот раз обанкротившийся бизнесмен хочет обжаловать порядок реализации его имущества, утвержденный уже двумя судами. Речь идет о доле мужчины (более 58%) в капитале ООО "Меркурий" - крупного производителя минеральной воды.

Имущество Дерева реализуется между кредиторами, которые пытаются взыскать с него долг более чем в полмиллиарда рублей. В мае 2021 года предложение управляющего о реализации "Меркурия" было удовлетворено. Олигарх решил оспорить решение из-за того, что положение не было одобрено залоговым кредитором. Но и не было обжаловано им - посчитал апелляционный суд и оставил решение без изменений. Если и третья инстанция ничего не изменит в решении, "Меркурий" будет задешево продан на торгах. Его номинальная стоимость - 1,6 млн рублей.

При этом Дерев лично не придет на слушания. Мужчина скрывается от правоохранительных органов в Великобритании из-за уголовного дела об неуплате налогов. По словам председателя правления банка-кредитора Дмитрия Пожидаева, олигарх и члены его семьи обосновались в элитном районе Лондона, что подтверждается активностью детей в социальных сетях. С июля 2019 года предприниматель - банкрот.

Незадолго до побега Дерев регулярно пересылал своим детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. Младший сын Алхас таким образом заработал 2,6 млн рублей, старший сын Станислав - 7,6 млн рублей, а дочь Сабина - 16,7 млн рублей. Все эти переводы уже отменены и пойдут на уплату долга, следует из последнего решения Верховного суда России.

На оплату долгов также уйдут дорогой особняк в Черкесске (который незадолго до банкротства Дерев подарил сыну Алхасу), три земельных участка, общая площадь которых - 4,5 тысяч квадратных метров, и огромный арсенал оружия (около двух десятков единиц). Управляющему также удалось аннулировать переводы предпринимателя жене Зухре, благодаря чему кредиторам вернут еще более 400 млн рублей.

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