Миллионы отца не вернуть: Верховный суд России отказал детям кавказского олигарха

Семья бизнесмена уже несколько лет живет в элитном районе Лондона. Фото: m.zrkuban.ru

Верховный суд России отказался рассматривать жалобы детей кавказского олигарха Хаджи-Мурата Дерева, которые хотели вернуть отобранные за долги миллионы. Это был их последний шанс отстоять подарки отца.

Согласно материалам Арбитражного суда, Дерев в течение трех лет регулярно отсылал детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. Младший брат Алхас таким образом заработал 2,6 млн рублей, старший брат Станислав - 7,6 млн рублей, а их сестра Сабина - 16,7 млн рублей. Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесии все сделки были приостановлены, приговор поддержали еще два окружных суда. Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра постановлений.

Теперь 26,9 млн рублей пойдут на погашение долга разорившегося олигарха. Дерев занимался производством китайских машин, мебели и минеральной воды. В 2015 году бизнесмен взял кредиты на несколько миллиардов рублей, но расплатиться не сумел. С июля 2019 года влиятельный на Кавказе магнат - банкрот.

Дерев на своем заводе "ДерВейс", где собирали китайские машины. Фото: kchr.ru

На оплату долгов также уйдут дорогой особняк в Черкесске (который незадолго до банкротства Дерев подарил сыну Алхасу), три земельных участка, общая площадь которых - 4,5 тысяч квадратных метров. А также огромный арсенал олигарха и задешево проданный "Land Rover Defender". Помимо прочего, на этапе рассмотрения еще две сделки, проведенные Деревым. По первой, он занял некому Евгению Логачеву более 3,5 млн рублей, а по второй - дал британскому ресторану дочки 2,25 млн долларов взаймы. Управляющему уже удалось доказать подозрительность переводов предпринимателя жене Зухре. Сделки аннулированы, благодаря чему кредиторам вернут еще более 400 млн рублей.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Сейчас семья живет в Великобритании. На Дерева-старшего в России заведено уголовное дело за неуплату налогов. По словам председателя правления банка-кредитора Дмитрия Пожидаева, олигарх и члены его семьи обосновались в элитном районе Лондона, что подтверждается активностью детей в социальных сетях.

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