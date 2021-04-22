Вдове Кобзона отдадут долг в 25 млн долларов элитным автопарком

Вагиф Пейсахов и Нинель Кобзон

В Арбитражный суд Ставрополья поступило новое ходатайство от управляющего разорившегося олигарха Вагифа Пейсахова. Тремя элитными автомобилями хотят погасить часть многомиллионного долга бизнесмена перед вдовой Иосифа Кобзона, следует из данных суда.

Это - Bently Continental, Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz Vito 109 CDI. Первая машина досталась некому Михаилу Петрунину (предположительно, бизнесмен из Москвы, занимавшийся сдачей помещений), а два других - столичному предпринимателю Владлену Шабатаеву. Управляющий уверен, что Пейсахов продал машины, чтобы уменьшить конкурсную массу.

Такой же Rolls-Royce есть у Аллы Пугачевой. Цена новой машины превышает 40 млн рублей. Машина Пейсахова - около 15 млн рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Bently Continental стоит около 15 млн. Машина ставропольца обойдется новому покупателю примерно 5-6 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суммарная рыночная стоимость всех этих поддержанных машин - около 23 млн рублей. Самой дорогой стала Rolls-Royce - 15 млн рублей. Самой дешевой - Mercedes-Benz, которая ориентировочно стоит меньше 1 млн рублей.

За что Пейсахов должен 25 млн$

Олигарх долгое время был самым успешным бизнесменом Ставрополья. У "шубного короля" закупались столичный бомонд и региональные олигархи. На брендовой одежде он сделал состояние. Именно Пейсахов стал первым в крае обладателем Rolls-Royce и "Майбах". На одной из машин похожий на бизнесмена мужчина катал балерину Анастасию Волочкову.

Ставрополец попросил у Иосифа Кобзона денег взаймы, чтобы расширить бизнес. Певец не отказал приятелю, с которым познакомился в 90-е, и даже не потребовал от него расписки. Первое время он отдавал долг, но позже перестал. Сначала Кобзон все-таки взял у Пейсахова документ, подтверждающий наличие долга, а затем - обратился в полицию. Олигарха задержали во время аудиенции у певца.

В ходе судебных заседаний выяснилось, что бизнесмен проиграл все деньги в покер. Олигарха, обвиненного в мошенничестве, приговорили к 6 годам строгого режима, которые он отбывает в Чувашии.

Что еще отбирают у Пейсахова

Женщина обратилась в суд с иском к Пейсахову из-за его долга в 25 млн долларов. В сентябре 2020 года олигарха признали банкротом. В счет многомиллионного долга, кроме автомобилей, могут войти крупный земельный участок, около 30 торговых помещений на нем и патенты на 20 товарных знаков. В том числе - патент на лифчик. В 2014 году предприниматель разработал и запатентовал "оздоровительный бюстгальтер". По данным источника "КП-Ставрополь", это нижнее белье по форме ничем не отличается от стандартных моделей, но обладает целебными свойствами. Бизнесмен предложил вложить в чашечку лифчика медную пластину. Согласно тексту патента, через пот от меди передадутся ионы, которые "оказывают обезболивающее, противовоспалительное и противоопухолевое воздействие". И это защитит молочные железы женщин.

Под номером 3 медная пластина, под номером 5 - медная U-образная пластина. Фото: Реестр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыновья кавказского олигарха поборются за миллионы отца в Верховном суде России

Для братьев Деревых это последний шанс отстоять все свои подарки за три года [подробности]