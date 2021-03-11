У британского ресторана заберут денежный подарок от кавказского олигарха

Хаджи-Мурат Дерев. Фото: m.zrkuban.ru

В Карачаево-Черкесии продолжают искать средства, чтобы погасить долги авторитетного кавказского олигарха-банкрота Хаджи-Мурата Дерева. На очереди - английский "лицензированный ресторан" "Der London LTD", которому он дал взаймы 2,25 млн долларов. Дело в том, что компания принадлежит 32-летней дочери олигарха Сабине Деревой. После выдачи займа в 2017 году информации о том, куда были потрачены деньги, не поступало. Не ясно также, отдала ли фирма долг. Финансовый управляющий предпринимателя решил через суд аннулировать сделку.

- Арбитражный суд КЧР определил истребовать у "Der London LTD" в лице Деревой Сабины документацию, подтверждающую использование денежных средств, полученных по договору займа от 26.01.2017 с указанием назначения платежа (аналоги платежных поручений) за период с 07.02.2017 по январь 2021 года включительно, - сказано в документе.

Юридический паспорт Der London LTD. Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Хаджи-Мурат Дерев - влиятельный на Кавказе бизнесмен. В регионе он занимался производством минеральной воды, машин, мясных и швейных изделий, мебели, а также организовывал пассажирские перевозки. В 2019 году суд признал Дерева банкротом из-за кредитов на 8 млрд рублей.

Управляющий уже отменил все подозрительные переводы детям и жене банкрота. В течение трех лет он слал Алхасу, Станиславу и Сабине Деревым от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов за раз. Всего вышло на 27,2 млн рублей. Жена олигарха Зухра в тот же период получила 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой. Решения Арбитражного суда КЧР неоднократно оспаривали, но всякий раз - безрезультатно.

Кроме того, у младшего сына Алхаса отобрали три земельных участка и особняк в Черкесске, вверенный ему отцом. Под молоток пойдет также арсенал из 29 ружей и пистолетов.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Семья вся семья живет в престижном районе Лондоне. Там Хаджи-Мурат Дерев скрывается от следствия по делу о сокрытии налогов на 319 миллионов рублей. 27 марта 2020 года суд заочно арестовал бизнесмена - сейчас мужчина в федеральном розыске.

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