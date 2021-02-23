"Я скучаю по дому": дети кавказского олигарха-эмигранта проиграли суд за миллионы отца

Особняк семьи Деревых и сам предприниматель с сыном. Фото: Google Maps/соцсети

Дети влиятельного на Кавказе олигарха Хаджи-Мурата Дерева - Станислав, Алхас и Сабина - проиграли очередной суд по оспариванию сделок. Они пытаются вернуть подаренные отцом миллионы.

Согласно решению Арбитражного суда КЧР, Дерев-старший - влиятельный на Кавказе бизнесмен - признан банкротом. Он занимался производством минеральной воды, китайских автомобилей, мясных и швейных изделий, мебели. В 2015 году предприниматель взял у "Минбанка" и "СБК Ресурс" миллиардные кредиты - и не отдал их. Управляющий ищет, чем погасить миллиардный долг банкрота. Для этого он решил аннулировать подозрительные сделки олигарха.

Предприниматель подарил детям 27,2 млн рублей: Сабине 16,7 млн, Станиславу - 7,9 млн, Алхасу - 2,6 млн. Олигарх переводил деньги в валюте и с определенной регулярностью. В течение трех лет он слал детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов за раз. Республиканский суд приостановил все сделки, которые были совершены в "период подозрительности" (за три года до банкротства - Прим.). Дети оспорили решение в Арбитражном суде СКФО, но и там им отказали.

Ранее суд отобрал у Алхаса Дерева вверенный отцом особняк в Черкесске и три земельных участка в 4,5 тысяч квадратных метров. Решение по договору дарения не раз оспаривали, но безуспешно.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Чтобы погасить долг, управляющий оспорил переводы Дерева своей супруге Зухре. С 2016 года он почти каждые 10 дней отдавал жене от 100 тысяч до 2,1 млн рублей. За 3 года она заработала таким образом 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой. Все сделки аннулированы. Под молоток также пошел арсенал бизнесмена из 29 ружей и пистолетов.

Сейчас семья Деревых живет в Великобритании. Дело в том, что в России на олигарха заведено уголовное дело за уклонение от налогов. Следствие установило, что бизнесмен недодал в казну 319 млн рублей.

- Мой первый год в Англии. Мне чужды были очень многие вещи, и я скучал по дому, но не переставал идти вперед. Сейчас мне 22. Уже седьмой год в Англии. Я все так же скучаю по дому. Дискомфорт нужно любить, чтобы научиться расти без остановки, - написал Алхас Дерев.

Алхас о жизни в Англии. Фото: соцсети

По словам председателя правления банка-кредитора Дмитрия Пожидаева, Деревы живут в элитном районе Лондона. Факт подтверждается активностью сына олигарха Алхаса в социальных сетях. Парень выкладывает фотографии с британскими геометками, а ранее снимал YouTube-шоу о Лондоне. Кроме того, молодой человек вступил в престижный клуб владельцев Mercedes-AMG.

Сабина Дерева в 2016 году открыла "лицензированный ресторан" в Лондоне. До 2020 года в бизнесе участвовал ее брат Станислав, гласит запись на сайте Регистрационной палаты Великобритании.

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