Прыгнул при виде заступников: в Ставрополе мужчину поймали при падении с 11 этажа во время драки с девушкой

Фото: "Нетипичный Ставрополь"

В Ставрополе нашли участника чудовищного инцидента, который случился на общем балконе жилого дома. Происшествие попало на видео и заинтересовало полицейских.

На кадрах, опубликованных в городских пабликах, видно, что некий мужчина под крики соседей переваливается за ограду балкона, чтобы сброситься. Но в последний момент его хватают неравнодушные соседи, которые прибежали туда на женские крики. Неадекватного человека затащили обратно и прижали к земле. А с пола поднялась испуганная девушка.

Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю прояснила детали ЧП. Соседи бежали на 11 этаж неслучайно. На общем балконе мужчина громко выяснял отношения со своей пассией. После перебранки он напал на спутницу и пытался сбросить ее вниз. Другие жильцы оперативно отреагировали на крики, словами остановили мужчину и уже бежали на место.

После небольших раздумий, когда молодой человек увидел неравнодушных соседей, он сам бросился вниз, но его поймали. Пострадавшая сейчас в больнице, а вот ее сожитель в ОВД.

- При доставлении мужчины в отдел он выражался грубой нецензурной бранью и оказывал неповиновение полицейским. В отношении него составлены административные протоколы, - сказано в сообщении полиции.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Угроза убийством".

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