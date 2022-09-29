"Пусть становятся рядом": депутат Думы Ставрополья впервые заговорил после своего рапорта о мобилизации

Виктор Лозовой. Фото: dumask.ru

Депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой попросил военного комиссара края мобилизовать его в рамках указа президента России Владимира Путина. 62-летний подполковник запаса считает, что его навыки и боевой опыт помогут армии успешно проводить спецоперацию на Украине. Корреспондент "КП-Ставрополь" пообщался с депутатом и задал ему главные вопросы (в том числе вопрос критиков) о его возможной мобилизации.

Письмо Лозового военному комиссару Ставропольского края Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Почему решили составить рапорт с просьбой о мобилизации?

- Видя все проблемы и сложившуюся сложную ситуацию принял решение как офицер, патриот, гражданин своей Родины. Посоветовался с руководством в крае и Москве, получил поддержку и одобрение. С 2014 года мы отправляем гуманитарную помощь на Донбасс. После объявления специальной военной операции пять раз был в боевых порядках, а 31 августа вернулся с Луганщины двухнедельной командировкой. Отвезли гуманитарную помощь, организовали восстановление домов, памятников. Считаю, что это наш гражданский долг. Родина в опасности.

За плечами Виктора Лозового два года службы по призыву в инженерных войсках (сапером), 16 лет в пограничных войсках КГБ СССР и ФСБ России. Потому посмотреть его специализацию по удостоверению личности офицера нельзя - "она закрыта". Но бывший подполковник уверен, что будет полезен как в боевых порядках, так и в решении других специальных задач.

- Много кто воспринял ваше решение как политическое, как пиар-ход. У вас же не призывной возраст.

- У меня третья очередь призыва. Старшие офицеры пригодны до 65 лет. Может, не сегодня, но мое время может наступить. Ладно, если бы я был просто депутатом, можно было бы что-то сказать. Но я всё воочию видел. С 87-го года я на афганской границе, мы выполняли важные боевые задачи. Принимал участие в армяно-азербайджанском конфликте. Сколько лет в Чечне!

Ну какая тут политика!? Пускай кто угодно болтает, я на это не обращаю внимание. А еще пусть все, кто критикует мое решение по такому основанию, сами пишут рапорт и становятся в строй рядом, я не возражаю. Я категорически против того, чтобы это называли политическим ходом.

А тех, кто сегодня бежит от мобилизации за границу, я считаю трусами и изменниками Родины. Нельзя при таких обстоятельствах бросать родной дом, очаг, могилы своих предков, родных и близких.

- Вы связывались с военным комиссаром?

- Я подал рапорт, сдал его в канцелярию военного комиссариата, и всё. Жду ответа. Пока вся процедура закончится, я узнаю. Они разберутся. Когда стране нужен профессиональный человек, его всегда найдут.

- Из Краевой Думы никто еще не хочет пойти на борьбу с фашизмом?

- Там еще кто-то пытается, но я не могу назвать пофамильно. Знаю, что боевой опыт есть у Сергея Шевелева и Анатолия Жданова, первый командир СОБРа, кавалер 3-х орденов "Мужества", а второй служил в ПВ КГБ СССР. И все, больше никого не помню с боевым опытом.

Сергей Шевелев и Анатолий Жданов. Фото: dumask.ru

- Если рапорт одобрят, кто займет ваше место?

- По закону, я останусь депутатом, буду так же исполнять свои обязанности. Я же не на постоянной профессиональной основе. А в остальном жизнь расставит всё на свои места.

КОММЕНТАРИЙ ТОГО, КОМУ АДРЕСОВАН РАПОРТ

- Если человек изъявил желание, то это надо приветствовать. Это патриотический поступок, порыв. Тем более, офицер с боевым опытом всегда будет востребован. Его заявление рассмотрим. И если будет необходимость, призовем, - прокомментировал рапорт Лозового военный комиссар Ставрополья Владимир Тельнов.

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