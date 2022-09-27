Многокилометровые пробки на российско-грузинской границе сохраняются. Фото: стоп-кадр с онлайн камеры КПП «Верхний Ларс»

«КП-Северный Кавказ» рассказывает последние новости на 28 сентября 2022 года о ситуации на КПП Верхний Ларс Россия-Грузия, объясняет правила перехода и отвечает на вопрос, можно ли перейти границу пешком.

Что происходит на российско-грузинской границе в Северной Осетии

К 27 сентября пробка на выезде из России в Грузию через КПП «Верхний Ларс (Северная Осетия) - Казбеги (Грузия)» растянулась до 20 км, а количество машин в ней, превысило 5,5 тысяч, из них легковых - более 3,5 тысяч.

За минувший день российско-грузинскую границу пересекли около 12,5 тысяч человек: 10,5 тысяч - на выезд, 2 тысячи - на въезд. Причем последние тоже вынуждены до суток ждать своей очереди.

Пробка на российско-грузинской границе по данным на вечер 27 сентября. Фото: Яндекс.Карты

- За прошедшую неделю через Верхний Ларс пропустил 37515 машин и свыше 115 тысяч человек, это на 23,3% больше, чем за предыдущую, - уточнил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Кстати, для грузинской стороны последние дни выдались не менее напряженными - даже было принято решение об увеличении сотрудников для осуществления таможенного контроля. По данным МВД Грузии, если до 21 сентября в страну каждый день въезжали около 6 тысяч россиян, то после этой даты - более 10 тысяч, то есть на 40-45% больше.

Правила перехода КПП Верхний Ларс Россия-Грузия

Правительство Северной Осетии ежедневно принимает меры по стабилизации ситуации. В частности:

- уже запущены автобусы от границы с Кабардино-Балкарией до Верхнего Ларса, чтобы снизить количество легкового транспорта на подъездах к границе, также рассматривается возможность организовать транспорт от села Урух до КПП, чтобы избежать столпотворения;

- организована временная стоянка для легковушек со всей необходимой инфраструктурой в районе села Ногир возле строящейся объездной дороги вокруг Владикавказа;

- управлению по информационным технологиям и связи поручили совместно с МВД и Комитетом по транспорту и дорожной инфраструктуре организовать электронную очередь для легкового автотранспорта - данную систему внедрили в конце августа, но она действовала только для грузовых автомобилей, выезжающих из России, и в полуэлектронном формате - записаться в нее водителю нужно лично на специально организованном посту. А после получения порядкового номера уже в режиме онлайн можно отслеживать свое перемещение в очереди.

Еще одним важным решением стало разворачивание мобилизационного пункта военкомата прямо на КПП.

- Создана оперативная группа, состоящая из представителей органов власти, военкоматов и МВД, идет вручение повесток. У нас есть списки подлежащих частичной мобилизации от Министерства обороны РФ, потому что большинство желающих пересечь границу - из других регионов, жителей Северной Осетии - один или два процента, - заявил глава республики Сергей Меняйло. Также он сообщил, что рассматривает вариант частичного введения режима ЧС и открытия пункта временного размещения, потому что среди находящихся по 3-4 дня в очереди есть женщины и дети. Позже стало известно, что в республике вводится режим повышенной готовности.

Помимо этого, чтобы снизить накал на границе, министр внутренних дел Северной Осетии Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс» с начальником республиканской Госавтоинспекции и руководителями местного Погрануправления ФСБ и Северо-Осетинской таможни.

- Несмотря на принимаемые меры, среди которых увеличение круглосуточно несущих службу нарядов ДПС и ППС, обстановка остается крайне напряженной. Это требует принятия дополнительных мер в части организации безопасности граждан. Так, принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, - отметили в МВД Северной Осетии.

Можно ли перейти пешком КПП Верхний Ларс Россия-Грузия

Но есть один момент - КПП «Верхний Ларс» не предназначен для пешего пересечения. Поэтому под формулировкой «в пешем порядке» подразумевалось, например, на самокатах или велосипедах. Были замечены на границы и люди на моноциклах. Но, судя по сообщениям в соцсетях и фотографиям с КПП, люди проходят и без транспортных средств. Другой вопрос, что преодолеть десятки километров пешком, еще и в крутую гору местами, это сложно. Как и часами находится на улице при весьма прохладной погоде.

Видео с КПП Верхний Ларс Россия-Грузия

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- После объявления частичной мобилизации пошел большой наплыв частного транспорта. Такой поток никто не ожидал. Законодательно мы сделать ничего не можем. Закрыть проезд в республику тоже не можем. Это дело совести каждого, но агитационную, разъяснительную работу мы ведем, - сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло (подробности).