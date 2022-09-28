Обстановка на КПП «Верхний Ларс» 28 сентября. Фото: стоп-кадр с камер наблюдения

В связи со сложной обстановкой на КПП «Верхний Ларс», где образовалась 20-километровая пробка более чем из 5,5 тысяч машин, а количество желающих выехать из страны выросло на 20% до 10 тысяч человек ежесуточно, глава республики Сергей Меняйло сообщил, что режим ЧС в Северной Осетии на границе с Грузией возможен. Позже на официальном сайте правительства РСО-Алания появилась уточненная информация - готовится введение режима повышенной готовности. «КП-Северный Кавказ» объясняет, что после его объявления поменяется для жителей и гостей региона.

Что такое режим повышенной готовности, правила поведения

Согласно принятому еще в декабре 1994 года Федеральному закону №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выделяются три режима:

- повседневной деятельности, то есть когда нет угрозы возникновения ЧС;

- повышенной готовности, когда появляется угроза возникновения ЧС;

- чрезвычайной ситуации, когда она уже возникла и ликвидируются ее последствия.

Законодательство так трактует понятие ЧС: «обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности».

Пробка на российско-грузинской границе по данным на полдень 28 сентября. Фото: Яндекс.Карты

Указанный ФЗ №68 дает властям достаточно широкие полномочия на территории, где есть угроза возникновения ЧС, например, ограничивать доступ людей и транспорта; приостанавливать работу компаний; устанавливать особый порядок использования средств связи и оповещения, транспорта и другого имущества, принадлежащего органам власти и предприятиям; использовать резервы материальных ресурсов (за исключением госрезерва).

Важный момент! Перечисленные меры являются допустимыми, а не обязательными, ограничения вводятся исходя из сложившейся ситуации. Но это не значит, что предписания можно игнорировать, за это грозит штраф или приостановка деятельности, если речь идет о компании.

Режим повышенной готовности в Северной Осетии на КПП Верхний Ларс Россия - Грузия: когда вводится, сколько продлится

«Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время» - с такой формулировкой закончилось заседание Комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС, на котором Сергей Меняйло объявил о необходимости введения в Северной Осетии режима повышенной готовности. Также будет подписан указ об ограничении доступа транспортных средств на территорию республики.

- Такие решения обусловлены большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу России и Грузии, - заявили в пресс-службе правительства РСО-Алания, но сделали важное уточнение - ограничение не затронет тех, кто проживает в республике и имеет прописку. Для свободного въезда нужно будет предъявить соответствующие документы.

Сколько продлятся ограничения, также пока не уточняется. Они могут вводится до конкретной даты или с формулировкой «до особого распоряжения».

Какие ограничения действуют в Северной Осетии на КПП Верхний Ларс Россия - Грузия

Детали анонсированных документов станут известны позже, но ряд нововведений уже действует.

Водителям приходится ждать в очереди по 3-4 дня. Фото: стоп-кадр с камер наблюдения

1. На всех въездах в республику и на КПП «Верхний Ларс» начали работу оперативные группы, в которые вошли представители военкоматов и органов власти. Они сверяют данные желающих выехать в Грузию с предоставленными Министерством обороны РФ списками граждан, подлежащих частичной мобилизации, и выдают повестки как состоящим на воинском учете в Северной Осетии, так и в других регионах страны.

- Вручение повестки не означает, что человека сразу увезут на призывной пункт. Но каждый должен помнить, что неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия, вплоть до уголовной ответственности. Подчеркну - эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в Указе Президента страны! - заявил Сергей Меняйло.

2. На КПП «Верхний Ларс» создаются временные пункты обогрева и питания

3. Местному минздраву поручено обеспечить патрулирование экипажей скорой помощи на данном участке

4. Начинается санитарная очистка территории и установку мусорных контейнеров.

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