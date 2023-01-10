Телефоном откупишься: дагестанец выставил счет любимой после расставания

Мужчину задержали за грабеж. Фото: Светлана Макеева

Уголовным преследованием закончилась любовная история для жителя Кизлярского района Дагестана. После расставания с возлюбленной он стал подозреваемым по делу о грабеже.

В полицию с заявлением на 38-летнего мужчину обратилась 35-летняя жительница Кизляра. Девушка сообщила, что в конце декабря он забрал ее телефон, стоимостью в 10 тысяч рублей.

Подозреваемого разыскали и уже в отделе полиции он рассказал свою версию произошедшего. По словам дагестанца, у него были романтические отношения с заявительницей. Перед Новым годом они поскандалили и решили расстаться. Поставив точку в отношениях, мужчина выставил даме счет. Он потребовал, чтобы сожительница вернула ему деньги, потраченные на нее во время совместного проживания. Получив отказ, дагестанец забрал ее мобильный телефон и скрылся.

В правоохранительные органы женщина обратилась не сразу. Видимо, все же надеялась на то, что бывший возлюбленный одумается, поступит по-мужски и вернет телефон. Но тот так и не объявился.

Полицейские изъяли похищенный мобильник у задержанного жителя Кизлярского района и вернули владелице.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

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