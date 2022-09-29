Как проходит мобилизация в Ставропольском крае. Главное

Из разных уголков Ставрополья бойцы едут защищать Родину Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов провел встречу с журналистами и обсудил все главные вопросы мобилизации. Тезисно рассказываем, о чем мы успели поговорить.

Военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Как проходит мобилизация на Ставрополье

- Задачи по мобилизации, поставленные перед Ставропольским краем, выполняются в полном объеме, по плану. В регионе нет отказников, отношение к мероприятиям положительное. Говоря по-людски, настоящие мужики! Люди идут на защиту Родины.

Можно ли военнообязанным местным жителям покидать Ставропольский край

- Покидать Ставрополье можно, мы никому не препятствуем. Но до получения повестки. После ее получения надо явиться в военкомат в оговоренное время.

Надо ли идти в военкомат, если вручили повестку, а ты не подходишь под критерии мобилизации

- Обязательно надо. В военном комиссариате уточнят его учетные данные. Если человек получил какую-то травму, стал негодным к службе и не уведомил в этом, то в деле изменят данные и его не призовут. Или если изменились семейные обстоятельства (к примеру, стал опекуном), то и тогда его не призовут. Бояться не надо, в отношении каждого будет принято законное решение.

Слова Тельнова комментирует заместитель прокурора Ставропольского края Олег Ремезов.

- Прокуратура работает в тесном взаимодействии с военкоматами и краевым военным комиссариатом. До настоящего времени, в течение первых дней частичной мобилизации, ни одной жалобы не поступило. Соответственно, никаких мер мы пока не принимали.

Заместитель прокурора Ставропольского края Олег Ремезов Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Могут ли ставропольцу вручить повестку в вечернее время

- Процесс оповещения граждан о мобилизации идет постоянно, он никогда не прекращается. Поэтому сотрудник военкомата может прийти и днем, и вечером, и ранним утром, и домой, и на работу. Надо понимать, что есть сроки оповещения и сроки прибытия призывника в комиссариат. А там его должны оформить, включить в команду и отправить в воинскую часть - все это тоже в определенные сроки. Мы даже рассчитываем время, которое мобилизованная команда проведет в пути.

Что нужно брать мобилизованным со Ставрополья

- Все, что необходимо, ему выдадут в воинской части. С собой берут личные вещи: туалетные принадлежности и прочее. Власти Ставрополья приняли решение, что каждый наш мобилизованный будет дополнительно обеспечен вещевым имуществом. Это спальный мешок, коврик, резиновые сапоги и плащ-накидка. Просто есть перечень вещей, который не входит в нормы довольствия. Но мы хотим обеспечить наших земляков этим имуществом. И оно уже выдается. А из еды надо взять только что-то в дорогу. Как только солдат поступает в воинскую часть, его ставят на довольствие.

Сохраняют ли рабочие места для мобилизованных на Ставрополье

- Есть федеральное законодательство, которое предусматривает сохранение рабочего места [27 сентября Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ о трудовых правах мобилизованных работников, сейчас проект на рассмотрении Совета Федерации РФ, а затем уйдет президенту - Пр.]. В Ставропольском крае делается все ради человека. Особенно ради человека, который идет защищать Родину.

ЯРКИЙ ИНФОПОВОД

На днях депутат Краевой Думы Виктор Лозовой попросил военного комиссара Ставрополья Владимира Тельнова мобилизовать его. Свой рапорт он опубликовал в социальных сетях.

- Если человек изъявил желание, то это надо приветствовать. Это патриотический поступок, порыв. Тем более, офицер с боевым опытом всегда будет востребован. Его заявление рассмотрим. И если будет необходимость, призовем, - прокомментировал военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов.

Кстати, журналист "КП-Ставрополь" поговорил с Виктором Лозовым о его рапорте и узнал, что депутат думает о критиках своего решения. И кто еще из депутатов Краевой Думы может подойти для мобилизации.