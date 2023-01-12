В беспросветной ловушке: женщина в Чечне провалилась в подвал теплотрассы

В Грозном помощь спасателей понадобилась 35-летней местной жительницы, которая провалилась в глубокий подвал теплотрассы и повредила плечо. Фото: МЧС по ЧР
В Грозном спасатели вызволили женщину, которая провалилась в подвал теплотрассы. Глубина подвала была слишком большой и жительница чеченской столицы не могла выбраться самостоятельно.
Как стало известно, инцидент произошел вечером 11 января в Ахматовском районе Грозного. 35-летняя женщина проходила мимо жилого дома, но в темноте не заметила незакрытое подвальное помещение теплотрассы, оступилась и провалилась на глубину нескольких метров.
Во время падения она повредила плечо и не смогла спастись сама. Пострадавшей женщине помогли случайные прохожие. Очевидцы происшествия позвонили спасателям и сообщили необходимый адрес.
Вместе с бригадой МЧС на место происшествия также оперативное приехали врачи и оказали пострадавшей первую помощь. Затем Сотрудники ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Чеченской Республике с помощью носилок и спасательных веревок подняли 35-летнюю местную жительницу на поверхность.
- Сейчас она находится в медучреждении: ее состояние оценивается, как удовлетворительное, - поделились подробностями в ведомстве.
Видеокадрами спасательной операции поделились в официальном телеграм-канале МЧС России.
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