В беспросветной ловушке: женщина в Чечне провалилась в подвал теплотрассы

В Грозном помощь спасателей понадобилась 35-летней местной жительницы, которая провалилась в глубокий подвал теплотрассы и повредила плечо. Фото: МЧС по ЧР

В Грозном спасатели вызволили женщину, которая провалилась в подвал теплотрассы. Глубина подвала была слишком большой и жительница чеченской столицы не могла выбраться самостоятельно.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 11 января в Ахматовском районе Грозного. 35-летняя женщина проходила мимо жилого дома, но в темноте не заметила незакрытое подвальное помещение теплотрассы, оступилась и провалилась на глубину нескольких метров.

Во время падения она повредила плечо и не смогла спастись сама. Пострадавшей женщине помогли случайные прохожие. Очевидцы происшествия позвонили спасателям и сообщили необходимый адрес.

Вместе с бригадой МЧС на место происшествия также оперативное приехали врачи и оказали пострадавшей первую помощь. Затем Сотрудники ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Чеченской Республике с помощью носилок и спасательных веревок подняли 35-летнюю местную жительницу на поверхность.

- Сейчас она находится в медучреждении: ее состояние оценивается, как удовлетворительное, - поделились подробностями в ведомстве.

Видеокадрами спасательной операции поделились в официальном телеграм-канале МЧС России.

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